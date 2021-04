साउथ अफ्रीका (South Africa) के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज फखर जमां (Fakhar Zaman) 193 रन बनाकर आउट हुए. फखर जमां अपनी दूसरी डबल सेंचुरी से महज 7 कदम दूर रह गए. इस दौरान उन्हें साउथ अफ्रीकी विकेटकीपर क्विंटन डी कॉक (Quinton de Kock) ने अपने ‘जाल’ में फंसाकर रन आउट किया. Also Read - SA vs PAK: क्या Fakhar Zaman को 'चीटिंग' से किया गया रन आउट, क्रिकेट नियम बनाने वाली MCC ने कही यह बात

क्या था मामला?

दरअसल पाकिस्तान की पारी के 49.1 ओवर में फखर जमां ने गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला और दो रन चुराने के लिए दौड़ पड़े. इस बीच साउथ अफ्रीकी विकेटकीपर क्विंटन डी कॉक ने फखर जमां का ध्यान भटकाया, जिससे फखर जमां की रफ्तार धीमी पड़ गई और वह पीछे मुड़कर देखने लगे. इसी के साथ फखर जमां क्विंटन डी कॉक के बिछाए जाल में फंस गए. इस साउथ अफ्रीकी विकेटकीपर ने उन्हें पलक झपकते ही रन आउट कर दिया. रीप्ले से लग रहा था कि डिकॉक जैसे फखर को यह अहसास दिला रहे थे कि गेंद को नॉन स्ट्राइकर छोर पर फेंका गया है, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया.

Quinton doing Fakhar Zaman dirty with that run out. Cheeky by de Kock. pic.twitter.com/M2l0rweHa4

मैच के बाद फखर जमां ने अपनी गलती को स्वीकारा है. उन्होंने कहा, “इसमें गलती मेरी थी. मैं ही दूसरे छोर पर हारिस रऊफ को देखने में ज्यादा बिजी था. मुझे लगा था कि रऊफ ने क्रीज से देरी से शुरुआत की. मुझे लगा कि शायद वह मुश्किल में हो सकते हैं. बाकी अब मैच रेफरी पर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह क्विंटन डि कॉक का कोई दोष नहीं है.”

खेल के नियमों के संरक्षक मेरिलबोन क्रिकेट क्लब (Marylebone Cricket Club) ने कहा कि यह तय करना अंपयारों का काम है कि क्या वास्तव में क्विंटन डिकॉक ने बल्लेबाज को गुमराह करने की कोशिश की. एमसीसी ने ट्वीट किया, ‘‘नियम 41.5.1 में कहा गया है, ‘‘स्ट्राइकर के गेंद प्राप्त करने के बाद किसी क्षेत्ररक्षक द्वारा जानबूझकर शब्द या कृत्य से किसी बल्लेबाज का ध्यान भंग करना या उसके साथ छल करना अनुचित होगा.’’

The Law is clear, with the offence being an ATTEMPT to deceive, rather than the batsman actually being deceived.

It’s up to the umpires to decide if there was such an attempt. If so, then it’s Not out, 5 Penalty runs + the 2 they ran, and batsmen choose who faces next ball.

— Marylebone Cricket Club (@MCCOfficial) April 4, 2021