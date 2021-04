South Africa vs Pakistan, 3rd ODI: पाकिस्तान-साउथ अफ्रीका के बीच सेंचुरियन के सुपरस्पोर्ट्स पार्क में तीसरे वनडे मैच में हसन अली (Hasan Ali) ने 11 गेंदों में नाबाद 32 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली. इस दौरान हसन अली ने जेजे स्मट्स (JJ Smuts) के ओवर की लगातार तीन गेंदों पर छक्के जड़े, जिसकी मदद से पाकिस्तान ने मजबूत स्कोर खड़ा किया. दरअसल ये वाकया पाकिस्तान की पारी के 49वें ओवर का है, जिसकी दूसरी गेंद पर अली ने छक्का जड़ा. इसके बाद अगली बॉल डॉट रही और चौथी, पांचवीं और छठी गेंद पर फिर से गगनचुंबी छक्के देखने को मिले. Also Read - Guruvar Vrat Niyam: पहली बार रखने जा रहे हैं गुरुवार का व्रत, तो इन बातों का रखें खास ध्यान

बता दें कि पिछले मैच में सात रन से दोहरे शतक से चूकने वाले फखर जमां के एक और शतक तथा कप्तान बाबर आजम की 94 रन की उम्दा पारी से पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे और अंतिम वनडे मैच में 7 अप्रैल को यहां सात विकेट पर 320 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया.

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान को इमाम उल-हक और फखर जमां ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों बल्लेबाजों के बीच पहले विकेट के लिए 112 रनों की साझेदारी हुई. इमाम के आउट होने के साथ ही इस साझेदारी का अंत हुआ, जिन्होंने 73 गेंदों पर तीन चौकों की मदद से 57 रन बनाए.

इसके बाद फखर (101) ने बाबर के साथ मिलकर पारी को गति दी और दोनों बल्लेबाजों ने टीम को सुखद स्थिति तक पहुंचाया. फखर के आउट होने के बाद पाकिस्तान की पारी थोड़ी लड़खड़ाई लेकिन बाबर एक छोर से मोर्चा संभाले रहे.

🔸 Imam-ul-Haq – 57

🔸 Fakhar Zaman – 101

🔸 Babar Azam – 94

Pakistan top-order powers them to 320/7 🏏

Can South Africa chase this down?#SAvPAK | https://t.co/EAY308uReg pic.twitter.com/aoBnI8ze8E

— ICC (@ICC) April 7, 2021