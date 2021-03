South Africa vs Pakistan ODI & T20I Series 2021 Schedule, Fixtures, Time Table, Start Date and Time, Venue, Teams, Live Telecast and Streaming: पाकिस्तान ने अप्रैल में साउथ अफ्रीका के दौरे पर कुल 7 मुकाबले खेलने हैं. इसमें 3 मैचों की वनडे सीरीज और 4 मुकाबलों की टी20 शृंखला होगी. सभी मुकाबले सेंचुरियन और जोहान्सबर्ग में खेले जाने हैं. Also Read - मिलर ने बिना बॉलिंग किए 6 खिलाड़ियों को किया OUT, द.अफ्रीका से पाक को मिली हार

वनडे सीरीज 2-7 अप्रैल के बीच खेली जानी है, जिसके बाद दोनों टीमें 10-16 अप्रैल के मध्य टी20 शृंखला खेलेगी. पाकिस्तान-साउथ अफ्रीका के बीच अब तक 79 वनडे मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें 50 में साउथ अफ्रीका ने जीत दर्ज की है, जबकि 28 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा है. वहीं 1 मैच बेनतीजा रहा. वहीं बात अगर 17 टी20 मुकाबलों की करें, तो पाकिस्तान ने अब तक 8 मैच जीते और 9 हारे हैं.

पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका दौरा (Pakistan tour of South Africa, 2021)

साउथ अफ्रीका-पाकिस्तान के बीच वनडे सीरीज का शेड्यूल (South Africa vs Pakistan, ODI Series Full Schedule 2021)

2 अप्रैल – पहला वनडे मैच, सुपर स्पोर्ट्स पार्क, सेंचुरियन (दोपहर साढ़े 4 बजे से)

4 अप्रैल – दूसरा वनडे मैच, द वॉन्डरर्स स्टेडियम, जोहान्सबर्ग (दोपहर डेढ़ बजे से)

7 अप्रैल – तीसरा वनडे मैच, सुपर स्पोर्ट्स पार्क, सेंचुरियन (दोपहर साढ़े 4 बजे से)

साउथ अफ्रीका-पाकिस्तान के बीच टी20 शृंखला का शेड्यूल (South Africa vs Pakistan, T20I Series Full Schedule 2021)

10 अप्रैल – पहला टी20 मैच, द वॉन्डरर्स स्टेडियम, जोहान्सबर्ग (शाम 6 बजे से)

12 अप्रैल – दूसरा टी20 मैच, द वॉन्डरर्स स्टेडियम, जोहान्सबर्ग (रात 10 बजे से)

14 अप्रैल – तीसरा टी20 मैच, सुपर स्पोर्ट्स पार्क, सेंचुरियन (रात 10 बजे से)

16 अप्रैल – चौथा टी20 मैच, सुपर स्पोर्ट्स पार्क, सेंचुरियन (रात 10 बजे से)

कहां देख सकेंगे Pakistan vs South Africa के बीच मुकाबलों का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग? (Pakistan vs South Africa Live Telecast and Streaming)

भारत में पाकिस्तान-साउथ अफ्रीका के बीच वनडे और टी20 सीरीज का लाइव टेलीकास्ट Sony Six और Sony Six HD पर देखा जा सकता है. वहीं SonyLiv पर उपलब्ध रहेगी.

(Squads for Pakistan tour of OF South Africa, 2021)

वनडे सीरीज के लिए टीमें-

पाकिस्तान: बाबर आजम (कप्तान), इमाम उल हक, फखर जमां, अब्दुल्लाह शफीक, हैदर अली, आसिफ अली, उस्मान कादिर, दानिश अजीज, फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, शादाब खान, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), सरफराज अहमद (विकेटकीपर), हारिस रऊफ, हसन अली, मोहम्मद हसनैन, शाहीन अफरीदी.

साउथ अफ्रीका: टेंबा बावुमा (कप्तान), जेन्नेमन मलान, एडेन मार्करम, डेविड मिलर, रॉस बेन डेर डुसैन, जेजे स्मट्स, आंदिले फेहुलकवायो, सिसांदा मगाला, विआन मुल्डर, लिजाड विलियम्स, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), हेनरिच क्लासेन, कायले वेर्रेयने, ब्यूरेन हैंड्रिक्स, केशव महाराज, लुंगी नगिडी, एनरिच नॉर्त्जे, कगीसो रबाडा, तबरेज शम्सी, जूनियर डाला, लूथो सिपमाला, डेरयेन डपाविल्लन.

टी20 शृंखला के लिए टीमें-

पाकिस्तान: बाबर आजम (कप्तान), आसिफ अली, हैदर अली, शरजील खान, मोहम्मद हफीज, उस्मान कादिर, दानिश अजीज, फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, शादाब खान, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), सरफराज अहमद, हारिस रऊफ, हसन अली, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद हसनैन, अरशद इकबाल.

साउथ अफ्रीका: टेंबा बावुमा (कप्तान), रीजा हैंड्रीग्स, जेन्नेमन मलान, रॉस बेन डर डुसैन, जॉर्ज लिंडे, विहान लुब्बे, सिसांदा मगाला, ड्वेन प्रिटोरियस, मिगेल प्रिटोरियस, लिजाड विलियम्स, हेनरिक क्लासेन (विकेटकीपर), कायले वेर्रेयने (विकेटकीपर), पिते वेन बिल्जोन (विकेटकीपर), बजोर्न फॉर्च्यून, ब्यूरेन हैंड्रिक्स, तबरेज शम्सी, लूथो सिपमाला.