श्रीलंका के खिलाफ (South Africa vs Sri Lanka) जारी टेस्‍ट सीरीज के बीच मेजबान साउथ अफ्रीका की टीम के लिए सोमवार को एक अच्‍छी खबर आई. स्‍टार तेज गेंदबाज कगीसो रबाडा (Kagiso Rabada) अब चोट से पूरी तरह से उबर चुके हैं. रबाडा को टेस्‍ट टीम का हिस्‍सा बनने की इजाजत मिल गई है. माना जा रहा है कि आने वाले समय में वो वनडे टीम में भी साउथ अफ्रीका की वनडे टीम में भी गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे. Also Read - SA VS SL: डबल सेंचुरी से चूके फाफ डु प्लेसिस, साउथ अफ्रीका जीत की ओर

रबाडा राइट एडक्टर मसल स्ट्रेन इंजरी से परेशान थे और इसी कारण वह बीते महीने इंग्लैंड के साथ आयोजित वनडे सीरीज के लिए टीम से बाहर थे. Also Read - SA vs SL: सेंचुरियन टेस्ट में साउथ अफ्रीका का श्री लंका को मजबूत जवाब

दक्षिण अफ्रीकी टीम अभी अपने घर में मेहमान श्रीलंका के साथ टेस्ट सीरीज खेल रही है और दोनों टीमों के बीच इस समय सेंचुरियन में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जो चौथे दिन में प्रवेश कर चुका है. यह सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का हिस्सा है. कगीसो रबाडा (Kagiso Rabada) को सीरीज के दूसरे टेस्‍ट मुकाबले में खेलना तय माना जा रहा है. Also Read - South Africa vs Sri Lanka, 1st Test: जानें भारत में कैसे देख सकेंगे Boxing Day Test मैच का प्रसारण

पहले टेस्‍ट मैच के दौरान साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज फाफ डुप्लेसिस (Faf Du Plessis) ने सेंचुरियन टेस्ट के तीसरे दिन अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ स्कोर अपने नाम किया. हालांकि फाफ थोड़े से दुर्भाग्यशाली रहे, जो सिर्फ 1 रन से अपने पहले दोहरे शतक से चूक गए.