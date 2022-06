भारत के खिलाफ दिल्ली में होने वाले टी20 मैच से पहले दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक (Quinton De Kock) ने टीम इंडिया की रणनीति का पता लगा लिया है.Also Read - दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर होने के बाद केएल राहुल ने कहा-इसे स्वीकार करना मुश्किल

डी कॉक ने ट्विटर के जरिए फैंस को बताया कि उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों को बात करते हुए सुना है और जल्द ही वो उनकी रणनीति समझकर मैच जीत जाएंगे.

Overheard our Indian friends talking about their strategy for today. They’re calling it #4ka100

We crack it, we win. #INDvSA

— Quinton De Kock (@QuinnyDeKock69) June 9, 2022