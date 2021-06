Southampton Weather Forecast, Day-5: साउथम्‍पटन में जारी बारिश के चलते पहले दिन की तर्ज पर ही चौथे दिन का खेल भी नहीं हो सका. भारत और न्‍यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप के फाइनल (ICC World Test Championship 2021 Final) में सोमवार को एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी. अब मैच में दो दिन का वक्‍त बचा है. पांचवें दिन के अलावा आईसीसी ने इस मुकाबले के लिए एक रिजर्स डे भी रखा है. Also Read - Highlights, India vs New Zealand WTC Final 2021, Day 4: बारिश के चलते चौथे दिन का खेल रद्द, नहीं डाली जा सकी एक भी गेंद

ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि मैच में नतीजा निकल भी पाएगा या फिर ये ड्रॉ पर खत्‍म होगा. फैन्‍स उम्‍मीद लगा रहे हैं कि किसी तरह आखिरी दो दिन मैच में कोई खलल नहीं पड़े और उन्‍हें अच्‍छा खेल देखने को मिले. लेकिन क्‍या सूर्य देव फैन्‍स पर दया करेंगे. आइये हम आपको साउथम्‍पटन में पांचवें दिन के खेल के दौरान मौसम के हाल के बारे में विस्‍तृत जानकारी देते हैं. Also Read - WTC 2021: एक ही गेंद पर विराट-रोहित ने दिया अलग-अलग रिएक्‍शन, फैन ने लगा दी किंग कोहली की क्‍लास

IND vs NZ, WTC 2021 Final, Southampton Weather Forecast, Day-5 The Rose Bowl Stadium

साउथम्‍पटन के रोस बाउल मैदान में भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच खिताबी मुकाबला खेला जा रहा है. पांचवें दिन फैन्‍स के लिए एक अच्‍छी खबर है. मौसम विभाग की मानें तो मंगलवार को साउथम्‍पटन में बादल छाए रहेंगे. बीच-बीच में बारिश हो सकती है. हालांकि बारिश की स्थिति सोमवार के मुकाबले हल्‍की ही रहेगी. ऐसे में फैन्‍स उम्‍मीद कर सकते हैं कि पूरे 90 ओवरों का खेल उन्‍हें देखने को मिले. Also Read - अधर में लटका WTC Final, निराश केविन पीटरसन बोले- इंग्‍लैंड में कभी ना हो बड़े मैचों का आयोजन

बता दें वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप के फाइनल में अबतक केवल 141 ओवर ही फेंके जा सके हैं. दूसरे दिन के खेल के दौरान आखिरी सेशन का खेल बारिश के चलते प्रभावित हुआ था. इसके बाद तीसरे दिन भी मैच बारिश के चलते देरी से शुरू हुआ. खराब रौशनी के चलते मैच आधा घंटा पहले ही खत्‍म हो गया था.

केन विलियमसन ने टॉस जीतकर भारत को पहले (Southampton Weather Forecast, Day-5) बल्‍लेबाजी के लिए बुलाया. टीम इंडिया 217 रन पर ऑलआउट हो गई. जवाब में न्‍यूजीलैंड ने दो विकेट के नुकसान पर 101 रन बना लिए हैं. वो अभी भी भारत द्वारा बनाए गए स्‍कोर से 116 रन पीछे हैं.