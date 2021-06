Southampton Weather Update: भारत और न्‍यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच जारी वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप (ICC World Test Championship) के खिताबी मुकाबले में चौथे दिन सोमवार को बारिश के चलते मैच शुरू नहीं हो सका है. फैन्‍स इंतजार कर रहे है कि कब टीम इंडिया मैदान पर खेलने के लिए आएगी और कीवी बल्‍लेबाजों को धराशाही करेगी. इसी बीच रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) की पत्‍नी प्रिथी नारायणन (Prithi Narayanan) ने साउथम्‍पटन के ताजा मौसम के हाल का अपडेट दिया. Also Read - 'WTC Final से पहले अभ्यास की कमी के वजह से भारतीय पेस अटैक को नुकसान हो रहा है'

प्रिथ‍ी नारायणन (Prithi Narayanan) पति के साथ ही इस वक्‍त इंग्‍लैंड में हैं. साउथम्‍पटन (Weather Update Southampton) के रोस बाउल स्‍टेडियम की बालकनी से प्रिथी ने ग्राउंड की वीडियो बनाई और फैन्‍स के साथ शेयर की. ट्विटर पर डाले गए इस वीडियो में स्‍टेडियम पूरी तरह से कवर्स से ढ़का हुआ नजर आ रहा है.

भारतीय टीम ने पहली पारी के दौरान मैच में 217 रन बनाए. काइल जेमिसन ने पांच विकेट हॉल अपने नाम किया. इसके बाद कीवी टीम ने बल्‍लेबाजी में शानदार शुरुआत की. मैच के तीसरे दिन खराब रौशनी के चलते दिल का खेल खत्‍म होने तक न्‍यूजीलैंड ने दो विकेट के नुकसान पर 101 रन बना लिए हैं. मैदान पर कप्‍तान केन विलियमसन और रॉस टेलर डटे हुए हैं.