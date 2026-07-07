स्पेन ने पुर्तगाल को हराकर किया बाहर- FIFA World Cup में टूटा क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सपना, बोले- आखिरी वर्ल्ड कप खेल लिया

अपने करियर में 6 वर्ल्ड कप खेलने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो कोई वर्ल्ड कप खिताब नहीं जीत पाए. वर्ल्ड कप जीतने की उनकी यह ख्वाहिश अधूरी ही रह गई...

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FIFA World Cup 2026- राउंड ऑफ 16 मैच में स्पेन के खिलाफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो. गिरने के बाद रेफरी से अपील करते हुए (तस्वीर @Xinhua से IANS द्वारा)

स्पेन के खिलाफ कड़े मुकाबले में 0-1 से हारा पुर्तगाल

हार के साथ ही रोनाल्डो का FIFA वर्ल्ड कप का करियर खत्म

रोनाल्डो ने 6 वर्ल्ड कप में की शिरकत, पुर्तगाल को नहीं जिता पाए कोई खिताब

आज तक कोई वर्ल्ड कप खिताब नहीं जीत पाया है पुर्तगाल, रोनाल्डो को रहेगा मलाल

अपने करियर में छठी और आखिर बार फीफा वर्ल्ड कप खेलने उतरे क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वर्ल्ड कप खिताब जीतने का सपना चूर हो गया. राउंड ऑफ 16 में उनकी टीम पुर्तगाल का मुकाबला 2010 के चैम्पियन स्पेन से था, जिसके सामने कड़े मैच में पुर्तगाल 0-1 से मैच हार गए. मैच की फाइनल सीटी बजते ही रोनाल्डो के पांव थम से गए. स्पेन के फैन्स का जोश और उनकी खुशी की चिल्लाहट स्टेडियम में गू्ंज पड़ी.

FIFA वर्ल्ड कप में रोनाल्डो का सफर खत्म

रोलान्डो की आंखों में आंसू थे और वह समझ गए कि वर्ल्ड कप में उनका सफर यहीं पर खत्म हो गया है. अब आने वाले फीफा वर्ल्ड कप में पुर्तगाल तो शिरकत करेगा, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल स्टार्स में एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो उस टीम का हिस्सा नहीं होंगे. मैच की फाइनल सिटी बजने के बाद ऐसा लगा मानो जमीन ने उनके पांव पकड़ लिए और वह उन्हें उठा नहीं पा रहे. उनकी आंखें नम थी. पुर्तगाल की वर्ल्ड कप का खिताब नहीं रख पाने का मलाल उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था.

रोनाल्डो दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉलर लेकिन…

यह खेल ऐसा ही है. रोनाल्डो को मौजूदा दौर की फुटबॉल में सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाता है, लेकिन सबसे बड़े खिलाड़ी की झोली में एक भी वर्ल्ड कप का खिताब नहीं है. रोनाल्डो क्या पुर्तगाल भी आज तक कोई वर्ल्ड कप खिताब नहीं जीत पाया है. इस देश को इस स्टार खिलाड़ी से उम्मीद थी, लेकिन रोनाल्डो 6 वर्ल्ड कप खेलने के बावजूद अपने देश और अपना यह सपना पूरा नहीं कर पाए.

अब कभी FIFA वर्ल्ड नहीं खेलेंगे रोनाल्डो

41 साल की उम्र का होकर भी वह इस बार पुर्तगाल के लिए दमखम झोंकने उतरे थे. उनकी टीम राउंड ऑफ 16 तक तो पहुंची लेकिन देश को पहला वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब इस बार भी टूट गया. इसके साथ ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने साफ कर दिया है कि उनका फीफा विश्व कप का सफर अब खत्म हो गया है. उन्होंने पुष्टि की कि स्पेन के खिलाफ राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल की हार के साथ उन्होंने अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेल लिया है. अब वह अपने करियर का 7वां वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे.

6 वर्ल्ड कप में रोनाल्डो के नाम 11 गोल

इस स्टार स्ट्राइकर ने 6 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट खेलकर करियर में कुल 27 वर्ल्ड कप मैच खेले. इस मामले में उनसे आगे केवल अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी हैं, जिन्होंने 30 विश्व कप मैच खेले हैं. रोनाल्डो ने वर्ल्ड कप में खेले 27 मैचों में 11 गोल किए और कई बड़े रिकॉर्ड्स भी बनाए. वह वर्ल्ड कप के छह अलग-अलग संस्करणों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने. इस विश्व कप में उन्होंने तीन गोल किए.

रोनाल्डो बोले- मैंने दम लगाया रिजल्ट का पछतावा नहीं

इनमें उज्बेकिस्तान के खिलाफ पुर्तगाल की 5-0 की जीत में दो गोल शामिल थे. साथ ही उन्होंने पहली बार वर्ल्ड कप के नॉकआउट मुकाबले में भी गोल किया. क्रोएशिया के खिलाफ पेनल्टी पर किया गया उनका यह गोल पुर्तगाल को अंतिम-16 तक ले गया. मैच के बाद स्पोर्ट टीवी से बातचीत में रोनाल्डो ने कहा, ‘मैं ठीक हूं. दुख सिर्फ इस बात का है कि हमारा विश्व कप इस तरह खत्म हुआ, लेकिन जैसा मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था. मैंने अपना पूरा दम लगाया और मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है.’

‘ऐसी ही होती है फुटबॉलर की जिंदगी’

उन्होंने आगे कहा, ‘एक फुटबॉलर की जिंदगी ऐसी ही होती है. कभी जीत मिलती है तो कभी हार. हमें आगे बढ़ते रहना होता है. यह मेरा आखिरी वर्ल्ड कप था. अब मैं अपने परिवार के साथ समय बिताऊंगा और जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लूंगा.’ रोनाल्डो ने पहली बार 2006 के जर्मनी विश्व कप में हिस्सा लिया था. उस टूर्नामेंट में उन्होंने ईरान के खिलाफ अपना पहला वर्ल्ड कप गोल किया और पुर्तगाल को 40 साल बाद सेमीफाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. इसके बाद उन्होंने 2010 (साउथ अफ्रीका), 2014 (ब्राजील), 2018 (रूस) और 2022 (कतर) के वर्ल्ड कप में भी खेला और हर संस्करण में कम से कम एक गोल किया.

(एजेंसी इनपुट्स के साथ)