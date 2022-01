डीफ एंड डंब चेस चैंपियनशिप में वर्ल्ड चैंपियन और एशियाई चैंपियन मल्लिका हांडा (Malika Handa) पंजाब सरकार की वादा खिलाफी से परेशान हैं. उनका दावा है कि पंजाब सरकार के पूर्व खेल मंत्री ने उन्हें नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन मौजूदा खेल मंत्री परगट सिंह (Pargat Singh) इससे मुकर गए हैं. उन्होंने कहा है पंजाब सरकार की कोई नीति नहीं है, जिसके तहत वह दिव्यांग मूक बधिर खिलाड़ियों को नौकरी दी जा सके. मंत्री के इस बयान के बाद मल्लिका सिंह टूट चुकी हैं और उन्होंने टि्वटर पर अपना एक वीडियो जारी कर अपना दुख साझा किया है.Also Read - सिद्धू ने दी आमरण अनशन की धमकी, पंजाब सरकार से कहा- मादक पदार्थ पर सार्वजनिक करे रिपोर्ट

मल्लिका जालंधर से आती हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल अपने नाम किए हैं. मूक बधिर प्रतियोगिताओं में वह नेशनल और इंटरनेशनल चैंपियनशिप अपने नाम की है. उन्होंने 6 बार विश्व औ एशियाई चैंपियनशिप अपने नाम की है, जबकि वह 7 बार नेशनल चैंपियन और 4 बार ओलंपियाड में पदक अपने नाम कर चुकी हैं. उनकी उपलब्धियों को देखते हुए पंजाब के पूर्व खेल मंत्री ने उन्हें राज्य सरकार की तरफ से नौकरी का वादा किया था.

लेकिन कोरोना काल के चलते ऐसा हो न सका और अब जब चीजें दोबारा पटरी पर आने लगी थीं तो उन्होंने एक बार फिर खेल मंत्री ने अपनी नौकरी की गुहार लगाई लेकिन इस बार खेल मंत्री बदल चुके थे और उन्होंने इस खिलाड़ी को साफ मना कर दिया कि राज्य सरकार की ऐसी कोई नीति नहीं है, जिसके तहत मूक-बधिर खिलाड़ियों को नौकरी दी जा सके. इसके बाद मल्लिका हांडा ने अपना यह दर्द टि्वटर पर साझा किया है. उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह अपने विनिंग मेडल दिखा रही हैं और भावुक होकर यह पूछ रही हैं जब कांग्रेस सरकार को नौकरी देनी ही नहीं थी तो उन्होंने इसका वादा क्यों कर दिया.

I am very feeling Hurt and crying Today I meet to Director ministry sports Punja He said punjab can not give job and cash award accept to (Deaf sports) What shall I do now all my future ruined??? @capt_amarinder @iranasodhi @ANI @vijaylokapally @anumitsodhi @navgill82 pic.twitter.com/RGmbFsFLpJ

बता दें परगट सिंह भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं. वह खुद देश के दिग्गज खिलाड़ियों में शुमार रहे हैं. टि्वटर पर मल्लिका के समर्थन में आवाजें उठ रही हैं और कई लोग परगट सिंह से इसलिए नाराजगी भी जता रहे हैं क्योंकि खुद एक खिलाड़ी होकर उन्होंने एक जरूरतमंद खिलाड़ी को सरकार के सहयोग के लिए मना किया है.

This is a proof that present Sports minister saying i will do special case for Job and cash award for you malika

Madam @congress_ why are you not speaking up for me

Check proof@PargatSOfficial @CHARANJITCHANNI @sherryontopp pic.twitter.com/9A317cyTqu

— Malika Handa🇮🇳🥇 (@MalikaHanda) January 3, 2022