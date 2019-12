इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में कभी महेंद्र सिंह धोनी की अगुआई वाली चेन्नई सुपरकिंग्स टीम के हिस्सा रहे लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाज शादाब जकाती ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है.

Year Ender 2019: बल्लेबाजों को पवेलियन लौटाने के मामले में बुमराह रहे फिसड्डी, कहर बनकर टूटा ये बॉलर

घरेलू सर्किट में गोवा की ओर से खेलने वाले 39 वर्षीय जकाती ने इसकी जानकारी अपने ऑफिशियल टिवटर हैंडल पर दी. शादाब ने आईपीएल में सुपरकिंग्स के अलावा गुजरात लॉयंस और रायल चैलेंजर्स बैंगलोर में भी अपनी सेवाएं दी.

शादाब ने ट्वीट किया, ‘मैं क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर रहा हूं. बीते एक साल से ज्यादा समय से मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था. यह फैसला लेना मेरे जीवन के अभी तक के सबसे मुश्किल कामों में से एक है. मैं इसके लिए बीसीसीआई और गोवा क्रिकेट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने 23 साल तक मुझे मेरे सपने को जीने दिया.’

जोफ्रा आर्चर नो-बॉल विवाद पर फिलेंडर ने कहा- अंपायर्स को करना होगा सही फैसला वर्ना…

Just announced my retirement from all forms of cricket,Even though I have not been playing much over the last 1 year,it has been One of the harder things I have done in my life.Thank you @BCCI @goacricket11 with sincere gratitude 4 making me live my dream for the last 23 years pic.twitter.com/AoIvsS8IOO

— Shadab Jakati (@jakati27) December 27, 2019