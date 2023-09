भारतीय एथलीट को नहीं दी परमिशन तो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने रद्द की चीन यात्रा

नई दिल्ली। भारत ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ खिलाड़ियों को हांगझोउ में एशियाई खेलों के लिए आधिकारिक मान्यता न देने को लेकर चीन के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि यह कृत्य खेल की भावना और उसके आचरण को नियंत्रित करने वाले नियमों का उल्लंघन करता है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि चीन के भेदभावपूर्ण बर्ताव के खिलाफ भारत के विरोध के तौर पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एशियाई खेलों के लिए चीन की अपनी निर्धारित यात्रा रद्द कर दी है. बागची ने कहा कि भारत के पास ‘‘अपने हितों की रक्षा के लिए उचित कदम उठाने’’ का अधिकार है.

