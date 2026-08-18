इस बार 17 खिलाड़ियों को अर्जुन और 3 कोचों को द्रोणाचार्य अवॉर्ड का ऐलान, क्रिकेट से कोई नहीं- देखें पूरी लिस्ट

युवा मामले और खेल मंत्रालय ने साल 2025 में खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले 17 खिलाड़ियों को अर्जुन अवॉर्ड 2025 के लिए चुना है. इस बार क्रिकेट से कोई नाम नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा 3 नाम एथलेटिक्स से हैं.

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अर्जुन अवॉर्ड का ऐलान

खेल मंत्रालय ने मंगलवार को राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का ऐलान कर दिया है. साल 2025 में खिलाड़ियों के शानदार परफॉर्मेंस आधार पर इस बार विभिन्न खेलों से 17 खिलाड़ियों को चुना गया है. इनमें सबसे ज्यादा एथलेटिक्स से 3 खिलाड़ी चुने गए हैं, जबकि क्रिकेट से कोई नाम शामिल नहीं है. 3 कोचों को द्रोणाचार्य अवॉर्ड के लिए चुना गया है. फुटबॉल खिलाड़ी आई. अरुमैनायागम अर्जुन अवॉर्ड (लाइफटाइम) के लिए चुना गया है, जबकि दो कोचों को द्रोणाचार्य (लाइफटाइम) अवॉर्ड के लिए चुना गया है.