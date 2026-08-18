इस बार 17 खिलाड़ियों को अर्जुन और 3 कोचों को द्रोणाचार्य अवॉर्ड का ऐलान, क्रिकेट से कोई नहीं- देखें पूरी लिस्ट

खेल मंत्रालय ने मंगलवार को राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का ऐलान कर दिया है. साल 2025 में खिलाड़ियों के शानदार परफॉर्मेंस आधार पर इस बार विभिन्न खेलों से 17 खिलाड़ियों को चुना गया है. इनमें सबसे ज्यादा एथलेटिक्स से 3 खिलाड़ी चुने गए हैं, जबकि क्रिकेट से कोई नाम शामिल नहीं है. 3 कोचों को द्रोणाचार्य अवॉर्ड के लिए चुना गया है. फुटबॉल खिलाड़ी आई. अरुमैनायागम अर्जुन अवॉर्ड (लाइफटाइम) के लिए चुना गया है, जबकि दो कोचों को द्रोणाचार्य (लाइफटाइम) अवॉर्ड के लिए चुना गया है.
|क्रम संख्या
|खिलाड़ी का नाम
|खेल
|1.
|श्री तेजस्विन शंकर
|एथलेटिक्स
|2.
|श्री मुहम्मद अजमल वी
|एथलेटिक्स
|3.
|सुश्री प्रियंका गोस्वामी
|एथलेटिक्स
|4.
|सुश्री त्रिशा जॉली
|बैडमिंटन
|5.
|सुश्री पुल्लेला गायत्री गोपीचंद
|बैडमिंटन
|6.
|श्री नरेन्द्र
|मुक्केबाज़ी
|7.
|श्री विदित संतोष गुजराती
|शतरंज
|8.
|सुश्री दिव्या जितेंद्र देशमुख
|शतरंज
|9.
|श्री धनुष श्रीकांत
|बधिर निशानेबाजी
|10.
|सुश्री लालरेमसियामी
|हॉकी
|11.
|श्री राजकुमार पाल
|हॉकी
|12.
|श्री सुरजीत
|कबड्डी
|13.
|सुश्री पूजा
|कबड्डी
|14.
|श्री रुद्रांश खंडेलवाल
|पारा-शूटिंग
|15.
|सुश्री एकता भायन
|पारा-एथलेटिक्स
|16.
|श्री अरविंद सिंह
|नौकायन
|17.
|श्री अखिल श्योरान
|निशानेबाजी
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