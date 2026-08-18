EnglishHindi

इस बार 17 खिलाड़ियों को अर्जुन और 3 कोचों को द्रोणाचार्य अवॉर्ड का ऐलान, क्रिकेट से कोई नहीं- देखें पूरी लिस्ट

युवा मामले और खेल मंत्रालय ने साल 2025 में खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले 17 खिलाड़ियों को अर्जुन अवॉर्ड 2025 के लिए चुना है. इस बार क्रिकेट से कोई नाम नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा 3 नाम एथलेटिक्स से हैं.

Written by: Arun Kumar
Updated: August 18, 2026, 1:58 PM IST
Arjun Awards
अर्जुन अवॉर्ड का ऐलान

खेल मंत्रालय ने मंगलवार को राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का ऐलान कर दिया है. साल 2025 में खिलाड़ियों के शानदार परफॉर्मेंस आधार पर इस बार विभिन्न खेलों से 17 खिलाड़ियों को चुना गया है. इनमें सबसे ज्यादा एथलेटिक्स से 3 खिलाड़ी चुने गए हैं, जबकि क्रिकेट से कोई नाम शामिल नहीं है. 3 कोचों को द्रोणाचार्य अवॉर्ड के लिए चुना गया है. फुटबॉल खिलाड़ी आई. अरुमैनायागम अर्जुन अवॉर्ड (लाइफटाइम) के लिए चुना गया है, जबकि दो कोचों को द्रोणाचार्य (लाइफटाइम) अवॉर्ड के लिए चुना गया है.

क्रम संख्या खिलाड़ी का नाम खेल
1. श्री तेजस्विन शंकर एथलेटिक्स
2. श्री मुहम्मद अजमल वी एथलेटिक्स
3. सुश्री प्रियंका गोस्वामी एथलेटिक्स
4. सुश्री त्रिशा जॉली बैडमिंटन
5. सुश्री पुल्लेला गायत्री गोपीचंद बैडमिंटन
6. श्री नरेन्द्र मुक्‍केबाज़ी
7. श्री विदित संतोष गुजराती शतरंज
8. सुश्री दिव्या जितेंद्र देशमुख शतरंज
9. श्री धनुष श्रीकांत बधिर निशानेबाजी
10. सुश्री लालरेमसियामी हॉकी
11. श्री राजकुमार पाल हॉकी
12. श्री सुरजीत कबड्डी
13. सुश्री पूजा कबड्डी
14. श्री रुद्रांश खंडेलवाल पारा-शूटिंग
15. सुश्री एकता भायन पारा-एथलेटिक्स
16. श्री अरविंद सिंह नौकायन
17. श्री अखिल श्योरान निशानेबाजी
और पढ़ें: सौरव गांगुली और पत्नी डोना को जान से मारने की धमकी, घर भेजी गईं 2 चिट्ठियां, पुलिस कर रही जांच

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Sports Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.