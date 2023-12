बजरंग पूनिया के पद्मश्री पुरस्कार लौटाने पर खेल मंत्रालय का आया बयान, जानें क्या कहा ?

नई दिल्ली. खेल मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष पद के लिए संजय सिंह के चुनाव के विरोध में बजरंग पूनिया का पद्मश्री पुरस्कार लौटाने का फैसला व्यक्तिगत है, लेकिन फिर भी उन्हें इस कदम पर दोबारा विचार करने के लिए समझाने का प्रयास किया जाएगा.

ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पूनिया ने बृजभूषण शरण सिंह के विश्वासपात्र संजय सिंह के डब्ल्यूएफआई में शीर्ष पद के लिए चुने जाने के एक दिन बाद पद्मश्री सम्मान लौटाने का फैसला किया. लेकिन खेल मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि डब्ल्यूएफआई के चुनाव स्वतंत्र और पारदर्शी तरीके से हुए थे.

This video of Bajrang Punia keeping his Padma Shri Award outside PM’s residence, is going to break every Indian’s heart except Sanghis. pic.twitter.com/vs6NZiVM8V

— Nimo Tai (@Cryptic_Miind) December 22, 2023