सरकार ने भारतीय कुश्ती महासंघ को किया सस्पेंड, कहा- WFI के नए अध्यक्ष का फैसला नियमों के खिलाफ

नई दिल्ली: केंद्रीय खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ (Wrestling Federation of India) की नवनिर्वाचित संस्था को निलंबित कर दिया है. इस फैसले के बाद अब संजय सिंह WFI के अध्यक्ष नहीं रह पाएंगे. सरकार ने फिलहाल संघ के सभी फैसलों पर रोक लगा दी है. संजय सिंह हाल ही में WFI के अध्यक्ष चुने गए थे. उन्हें चुनाव में 40 वोट मिले थे.

WFI के नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय सिंह ने अध्यक्ष बनते ही इस वर्ष के अंत से पहले नंदिनी नगर, गोंडा (यूपी) में अंडर-15 और अंडर-20 राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन की घोषणा की थी और माना जा रहा है इस वजह से ही सरकार ने कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया . खेल मंत्रालय ने एक बयान जारी कहा कि राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की घोषणा जल्दबाजी में की गई और उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया.

खेल मंत्रालय ने हवाला दिया कि नवनिर्वाचित निकाय के अध्यक्ष- संजय कुमार सिंह ने 21 दिसंबर को घोषणा की कि जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं इस साल के अंत से पहले शुरू होंगी. मंत्रालय ने इस पर कहा कि WFI के नए अध्यक्ष का यह फैसला नियमों के खिलाफ है और क्योंकि इस तरह के फैसले लेने से कम से कम 15 दिन पहले पहलवानों को इसकी जानकारी देनी होती है ताकि वे अपनी तैयारी कर सके.

खेल मंत्रालय ने आगे कहा, “इस तरह के निर्णय कार्यकारी समिति द्वारा लिए जाते हैं, जिसके समक्ष एजेंडा को विचार के लिए रखा जाना आवश्यक होता है. डब्ल्यूएफआई संविधान के अनुच्छेद XI के अनुसार, बैठक के लिए 15 दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य होता है. यहां तक कि आपातकालीन बैठक के लिए भी न्यूनतम नोटिस अवधि 7 दिनों की होती है.”

Union Sports Ministry suspends the newly elected body of Wrestling Federation of India after the newly elected president Sanjay Singh announced U-15 and U-20 nationals to take place in Nandini Nagar, Gonda (UP) before the end of this year. pic.twitter.com/eMZyNK914Z

— ANI (@ANI) December 24, 2023