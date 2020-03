Coronavirus Update: कोरोनावायरस के कहर के चलते आईपीएल 2020 (IPL2020) पर संकट के बादल छाए हुए हैं. टूर्नामेंट को 15 अप्रैल तक के लिए स्‍थगित कर दिया गया है. इस बात की संभावना भी प्रबल है कि इस साल आईपीएल को छोटा कर दिया जाए. इसी बीच भारतीय टीम के पूर्व कप्‍तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) आईपीएल स्‍थगित होने के कारण रांची में खाली समय पर मस्‍ती करते नजर आए.

कैप्‍टन कूल ने रांची में बाइक राइड की, लॉन टेनिस खेला और अपने पालतू कुत्‍ते के साथ भी वक्‍त बिताया. इस वक्‍त सोशल मीडिया पर महेंद्र सिंह धोनी के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. एक वीडियो में वो रांची में लॉन टेनिस में डबल्‍स खेलते हुए नजर आ रहे हैं. क्रिकेट से दूर रहते हुए भी बॉडी को एक्टिव रखने में टेनिस महत्‍वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.

No day off for fitness freak MS Dhoni, as he resumes badminton session in Ranchi. #FitnessFreak #MSDhoni #Dhoni pic.twitter.com/z1ZDVHRkCa

— MS Dhoni Fans Official (@msdfansofficial) March 16, 2020