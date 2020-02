Sports News Today 12 February, Nepal bowl USA out for joint-lowest total in ODI history: युवा लेग स्पिन गेंदबाज संदीप लामिछाने के करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी के दम पर नेपाल ने आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के तहत बुधवार को खेले गए वनडे मैच में अमेरिका को महज 35 रन पर ढेर कर दिया. इसके साथ ही अमेरिाक ने वनडे इंटरनेशनल के इतिहास का संयुक्त रूप से न्यूनतम स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना डाला. नेपाल ने इसके बाद 268 गेंद बाकी रहते 2 विकेट पर सिर्फ 32 गेंदों में 36 रन बनाकर अपनी बड़ी जीत दर्ज कर ली.

पुरुषों के आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के 30वें मुकाबले में नेपाल ने टॉस जीतकर अमेरिका को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया. नेपाल के गेंदबाजों के सामने अमेरिका के बल्लेबाज टिक नहीं सके और उसकी पूरी टीम 12 ओवर में 35 रन पर ऑलआउट हो गई. इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खेलने वाले नेपाल के लामिछाने ने 6 ओवर की गेंदबाजी में 1 ओवर मेडन रखते हुए 16 रन देकर कुल 6 विकेट अपने नाम किए. बाएं हाथ के स्पिनर सुशान भारी ने 3 ओवर में 1 ओवर मेडन रखते हुए 5 रन देकर 4 विकेट निकाले.

अमेरिका का सिर्फ एक बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा पार कर सका. सलामी बल्लेबाज जेवियर मार्शन ने 22 गेंदों पर 2 चौकों की मदद से 16 रन की पारी खेली जबकि उसके तीन बल्लेबाज खाता भी नहीं खोल सके वहीं तीन बल्लेबाजों का स्कोर 4-4 रन रहा. दो बल्लेबाजों ने 1-1 रन बनाए जबकि एक बल्लेबाज ने दो रन का योगदान दिया.

नेपाल ने 2 विकेट पर बनाए 36 रन

छोटे लक्ष्य का पीछा करने उतरी नेपाल की टीम ने 5.2 ओवर में 2 विकेट पर 36 रन बनाकर मैच अपने कब्जे में कर लिया. नेपाल की ओर से पारस खादका ने सर्वाधिक नाबाद 20 रन बनाए जबकि दीपेंद्र सिंह 15 रन पर नाबाद लौटे. कप्तान ज्ञानेंद्र माल्ला एक रन ही बना सुबाश खाकुरेल खाता भी नहीं खोल सके. अमेरिका की ओर से नेपाल के दोनों विकेट नोसथुस कंजीगे ने लिए.

जिम्बाब्वे के क्लब में शामिल हुआ अमेरिका

अमेरिका से पहले जिम्बाब्वे की टीम भी श्रीलंका के खिलाफ 35 रन पर ढेर हो चुकी है जो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट का सबसे न्यूनतम स्कोर है. श्रीलंका ने 2004 में जिम्बाब्वे को उसके घर में हरारे वनडे में महज 18 ओवर में 35 रन के कुल स्कोर पर पवेलियन भेज दिया था. इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर कनाडा की टीम है. श्रीलंका ने 2003 में पार्ल में कनाडा को 36 रन के टीम स्कोर पर ढेर कर दिया था.