Sports News Today 26 February: इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हीथर नाइट ने आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के 7वें लीग मैच में नाबाद शतकीय पारी खेल इतिहास रच दिया है. नाइट ने थाईलैंड के खिलाफ बुधवार को कैनबरा में खेले गए मुकाबले में 66 गेंदों पर नाबाद 108 रन बनाए जिसमें 13 चौके और 4 छक्के शामिल थे. उनकी कप्तानी पारी की बदौलत इंग्लैंड ने थाईलैंड को 98 रन से रौंदकर मौजूदा टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की. इससे पहले इंग्लैंड को पहले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था.

29 वर्षीय हीथर नाइट क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं. दाएं हाथ की नाइट उस समय बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर आईं जब इंग्लैंड की टीम 7 रन के कुल स्कोर पर अपनी 2 विकेट गंवा चुकी थी. लेकिन इसके बाद नाइट और नताली शीवर ने कोई और विकेट नहीं गिरने दिया और जिम्मेदारी उठाते हुए रिकॉर्ड 169 रन की नाबाद साझेदारी कर इंग्लैंड को 176 रन तक पहुंयाया.

Heather Knight scores the FIRST century of the 2020 #T20WorldCup

Maiden T20I 💯 for the England skipper. It couldn’t have come at a better time!#ENGvTHA https://t.co/liSeXzBeRp pic.twitter.com/huxwsDxxMR

— ICC (@ICC) February 26, 2020