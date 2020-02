Sports News Today 27 February, Everest Premier League 2020 Full Schedule : नेपाल की घरेलू एवरेस्ट प्रीमियर लीग (EPL4) 2020 के चौथे एडिशन के कार्यक्रमों की घोषणा कर दी गई है. टूर्नामेंट का आयोजन 14 मार्च से होगा. उद्घाटन मुकाबला मौजूदा चैंपियन ललितपुर पैट्रियट्स और पोखरा राइनो के बीच खेला जाएगा जबकि फाइनल 28 मार्च को खेला जाएगा. टूर्नामेंट का आयोजन राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेला जाएगा. इसमें 6 टीमों के बीच कुल 19 मुकाबले खेले जाएंगे.

The full official list for the Everest Premier League 2020 is confirmed! #EPLT20 gets underway with the reigning champions, Lalitpur Patriots vs Pokhara Rhinos on Saturday March 14.

And it all builds up to the Grand Final which is set for Saturday March 28 pic.twitter.com/zYAv8sfJ8R

— EPL – Everest Premier League (@eplt20official) February 27, 2020