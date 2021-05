आईपीएल (IPL 2021) के 31वें मुकाबले में मंगलवार को सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस (Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians) के बीच अहम मुकाबला होना है. ये मैच दिल्‍ली के (SRH vs MI) अरुणा जेटली स्‍टेडियम में खेला जाएगा. नए कप्‍तान केन विलियसमन (Kane Williamson) के नेतृत्‍व में टीम अपना दूसरा मैच खेलने उतरेगी. कप्‍तान बदलने के बावजूद हैदराबाद का जीत का सूख खत्‍म नहीं हुआ है. सात मैचों में टीम को केवल एक जीत नसीब हुई है. Also Read - मलान-गेल जैसे दिग्‍गज बल्‍लेबाजों से PBKS ने क्‍यों नहीं कराई ओपनिंग, मयंक अग्रवाल का अटपटा जवाब

आधा टूर्नामेंट बीत गया है ऐसे में यहां से वापसी करने के लिए हैदराबाद अब करो या मरो की स्थिति में आता नजर आ रहा है. प्‍ले ऑफ (Play off) में पहुंचने के लिए उसे अपने बाकी बचे सात में से कम से कम छह मैच जीतने होंगे. दूसरे ओर मुंबई इंडियंस सात में से चार मुकाबले जीतकर प्‍वाइंट्स टेबल पर चौथे स्‍थान पर है.

SRH vs MI, Live Streaming, Vivo IPL 2021: How to Watch Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians Match on TV Mobile App ?

सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल 2021 का 31वां मुकाबला कब खेला जाएगा ?

सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल 2021 का 31वां मुकाबला मंगलवार चार मई को खेला जाएगा.

सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल 2021 का 31वां मुकाबला कहां खेला जाएगा ?

सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल 2021 का 31वां मुकाबला दिल्‍ली के अरुण जेटली स्‍टेडियम में खेला जाएगा.

सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल 2021 का 31वां मुकाबला कितने बजे शुरू होगा ?

सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल 2021 का 31वां मुकाबला भारतीय समयानुसार रात साढ़े सात बजे शुरू होगा.

सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल 2021 के 31वें मुकाबले में टॉस कितने बजे होगा ?

सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल 2021 के 31वें मुकाबले में टॉस शाम सात बजे होगा.

सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल 2021 के 31वें मुकाबले को टीवी पर कैसे देखा जा सकता है.

सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल 2021 के 31वें मुकाबले को टीवी पर Star Sports 1, Star Sports 2, Star Sports 1 Hindi पर देखा जा सकता है.

सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल 2021 के 31वें मुकाबले की लाइव स्‍ट्रीमिंग मोबाइल पर कैसे देखी जा सकती है ?

सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल 2021 के 31वें मुकाबले की लाइव स्‍ट्रीमिंग टीवी पर Disney+Hotstar एप के माध्‍यम से देखी जा सकती है.