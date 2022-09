एशिया कप (Asia Cup 2022) में अपने प्रदर्शन से हर किसी को हैरान करने वाली श्रीलंका की टीम खिताब अपने नाम करने के बाद अब अपने देश पहुंच चुकी है. मंगलवार को कोलंबो की सड़कों पर दासुन शनाका की कप्‍तानी वाली टीम (Sri Lanka Cricket Team) ओपन बस में कोलंबो की सड़कों पर निकली. चारों तरफ टाइट सिक्‍योरिटी में टीम का काफिला निकला और फैन का अभिवादन स्‍वीकार किया. श्रीलंका की टीम ने खिताबी मैच में पाकिस्‍तान को 23 रन से मात दी थी.Also Read - SL vs PAK: फाइनल में पाकिस्‍तान की हार पर अफगानिस्‍तान में क्‍यों चले पटाखे? वायरल हुआ वीडियो

श्रीलंका ने एशिया कप 2022 में अपने अभियान की शुरुआत अफगानिस्‍तान से मिली हार के साथ की थी. हालांकि इसके बाद लंकाई टीम ने हार का मुंह नहीं देखा. ग्रुप स्‍तर के मैच में बांग्‍लादेश को मात देकर दासुन शनाका एंड कंपनी से सुपर-4 में प्रवेश किया था. दूसरे दौर में आने के बाद लंका ने पहले अफगानिस्‍तान से हिसाब बराबर किया. फिर भारत को मात देकर फाइनल में अपनी जगह पक्‍की कर ली थी. इसके बाद अंतिम सुपर-4 मैच में उन्‍होंने पाकिस्‍तान को हराया. यह मैच महज औपचारिकता भर था क्‍योंकि पाकिस्‍तान की टीम भारत और अफगानिस्‍तान को हराकर पहले ही फाइनल में अपनी जगह पक्‍की कर चुकी थी. Also Read - Asia Cup 2022 की 5 खास बातें, जो हमेशा रहेंगी याद

The Asian Champs in Netball and Cricket have landed in Sri Lanka.

A great day for #SriLankan sport 💪🏾💪🏾#AsiaCupT20 #ANC2022

