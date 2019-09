नई दिल्लीः क्रिकेट में यार्कर मैन के नाम से मशहूर श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने वनडे क्रिकेट को अलविदा कह दिया है. जब भी खतरनाक बॉलिंग एक्शन की बात होगी तो सबसे पहले लसिथ मलिंगा का ही नाम लिया जाएगा. मलिंगा हमेंशा अपने एक्शन को लेकर चर्चा में रहे और इसी के दम पर दुनिया भर के बल्लेबाज उनसे खौफ खाते थे. मलिंगा के जाने से श्रीलंका की गेंदबाजी कुंद जरूर हुई थी लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि टीम को जल्द ही एक नया मलिंगा मिलने वाला है.

दरअसल सोशल मीडिया (Social Media) में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक नौजवान गेंदबाज मलिंगा के ही अंदाज में बॉलिंग करता है. अपनी गेंदबाजी से बल्लेबाजों के होश उड़ा रहा है. इस गेंदबाज का नाम मथीशा पथिराना (Matheesha Pathirana) बताया जा रहा है. सबसे आश्चर्य की बात यह है कि पथिराना ने इस मैच में सात रन देकर 6 विकेट लिए. ऐसा भी कहा जा रहा है कि पथिराना का यह एक डेब्यू मैच है.

Trinity College Kandy produces another Slinga !!

17 Year old Matheesha Pathirana took 6 wickets for 7 Runs on his debut game for Trinity !! #lka pic.twitter.com/q5hrI0Gl68

— Nibraz Ramzan (@nibraz88cricket) September 26, 2019