Sri Lanka tour of Bangladesh Full Schedule: श्रीलंका क्रिकेट (Sri Lanka Cricket) ने घोषणा कर दी है कि उनकी टीम 23 मई से 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए बांग्लादेश का दौरा करेगी. श्रीलंकाई टीम 16 मई को ढाका जाएगी और 21 मई को आपस में ही अभ्यास मैच खेलेगी. शृंखला में वनडे मुकाबले 23, 25 और 28 मई को खेले जाएंगे. बता दें कि कोरोना महामारी के बीच बांग्लादेश (Bangladesh) का दौरा करने वाली श्रीलंका दूसरी विदेशी टीम होगी. वेस्टइंडीज की टीम जनवरी फरवरी में दो टेस्ट और तीन वनडे खेलने बांग्लादेश गई थी. Also Read - SL vs BAN: VIDEO देखें- पैर से उतरकर स्टंप्स पर जा लगा जूता, बल्लेबाज आउट

बता दें कि 21 अप्रैल से 3 मई के बीच 2 मुकाबलों की टेस्ट सीरीज खेली गई थी, जिसका पहला मैच ड्रॉ रहा, जबकि दूसरे मुकाबले में श्रीलंका ने 209 रन से जीत दर्ज की थी. ये मुकाबले पल्लेकल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए थे. अब बांग्लादेश अपनी धरती पर मेजबान श्रीलंका को मात देकर हिसाब बराबर करने की कोशिश में होगा.

बांग्लादेश-श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज का शेड्यूल (Sri Lanka to tour Bangladesh for three-match ODI series Full Schedule)

पहला वनडे मैच – 23 मई (बांग्लादेश नेशनल क्रिकेट स्टेडियम, मीरपुर)

दूसरा वनडे मैच – 25 मई (बांग्लादेश नेशनल क्रिकेट स्टेडियम, मीरपुर)

तीसरा वनडे मैच – 28 मई (बांग्लादेश नेशनल क्रिकेट स्टेडियम, मीरपुर)