शनिवार से शुरू हो रहे एशिया कप 2022 के सुपर 4 चरण के पहले मैच में श्रीलंका और अफगानिस्तान एक दूसरे के आमने-सामने होंगे. ग्रुप बी से सुपर 4 में जगह बनाने वाली दोनों टीमें सुपर 4 स्टेड में 3-3 मैच खेलेंगी. अफगानिस्तान ने अब तक इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए लगातार दो गेम जीते हैं. उनकी गेंदबाजी उनकी ताकत रही है और उन्हें यहां एक बार फिर अपने गेंदबाजों से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

दूसरी ओर, श्रीलंका दूसरे ग्रुप चरण के खेल में बांग्लादेश के खिलाफ जीत के साथ उतर रहा है. वे दूसरे गेम में बल्ले से काफी मजबूत थे और उन्होंने एक विशाल स्कोर का पीछा किया था.

Sri Lanka vs Afghanistan 2022 Match 4 Probable XIs:

श्रीलंका: दनुष्का गुणाथिलका, पथुम निसानका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), चरित असलंका, भानुका राजपक्षे, दसुन शनाका (कप्तान), वानिडु हसरंगा, चमिका करुणारत्ने, महेश थीक्षाना, असिथा फर्नांडो, दिलशान मदुशंका

अफगानिस्तान: हज़रतुल्लाह ज़ज़ई, रहमानुल्ला गुरबाज़ (विकेटकीपर), करीम जनत, इब्राहिम ज़ादरान, नजीबुल्लाह ज़दरान, मोहम्मद नबी (कप्तान), राशिद खान, अज़मतुल्लाह ओमरज़ई, नवीन-उल-हक, मुजीब उर रहमान, फ़ज़लहक़ फ़ारूक़ी

Sri Lanka vs Afghanistan Asia Cup 2022 Dream11 Prediction

कुसल मेंडिस, दनुष्का गुणथिलका, नजीबुल्लाह-ज़दरान, हज़रतुल्लाह ज़ज़ई, वनिन्दु हसरंगा (उप कप्तान), चमिका करुणारत्ने, मोहम्मद नबी, दासुन शनाका, मुजीब-उर-रहमान, राशिद-खान, फ़ज़लहक फ़ारूक़ी (कप्तान)