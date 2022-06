ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच खेला जा रहा चौथा वनडे मैच तकनीक कारण की वजह से काफी देर रह रुका रहा. कोलंबो में खेले जा रहे मैच के दौरान पहले विकेट चेक करने के लिए लंबा समय लगा और फिर अंपायर का रेडियो खराब होने की वजह से मैच शुरू नहीं हो पाया.Also Read - Live Score SL vs AUS 4th ODI : रोमांचक हुई सीरीज, यहां देखें चौथे वनडे का लाइव स्‍कोर

आर प्रेमदासा स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरोन फिंच (Aaron Finch) ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया. पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका टीम ने दूसरे ही ओवर में पहला विकेट खो दिया. Also Read - IND vs SA: टीम इंडिया नहीं जीत पाई एक भी टॉस, हर बार पहले की बल्‍लेबाजी लेकिन फिर भी नहीं किया ये काम ?

तेज गेंदबाज जॉश हेजलवुड से गेंदबाजी अटैक की शुरुआत कराने के बाद कप्तान फिंच ने पार्ट टाइम स्पिनर को दूसरे ओवर के लिए गेंद थमाई. Also Read - ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका, चोट के कारण श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे से बाहर हुए स्टीव स्मिथ

मैक्सवेल जैसे पार्ट टाइम गेंदबाज को देखते ही निरोशन डिकवेला (Niroshan Dickwella) आक्रामक अंदाज में आए और ओवर की दूसरी गेंद पर आगे बढ़कर खेलने के प्रयास में स्टंप आउट हुए.

डिकवेला को आउट करार दे दिया गया लेकिन वो कैसे आउट हुए ये पता करने के तीसरे अंपायर ने काफी समय ले लिया. अंपायर ये जानना चाहते थे किन बल्लेबाज कैच आउट हुए हैं या स्टंप आउट. जिस वजह से वीडियो फुटेज को कई बार रीप्ले किया गया.

तीसरे अंपायर के स्टंप आउट का फैसला लेने के बाद मैक्सवेल ने ओवर जारी रखा. हालांकि दूसरा ओवर खत्म होने के बाद फिर से मैच रोकना पड़ा चूंकि फील्ड अंपायर के रेडियो में कुछ तकनीकि समस्या आई, जिसे ठीक करने के लिए स्टाफ के एक सदस्य को मैदान पर आना पड़ा.

And we wonder why over rates are an issue in cricket. Play was delayed for around a minute and the new batter while this was checked (presumably to determine mode of dismissal) … why? #SLvAUS

Footage via Fox coverage. pic.twitter.com/foc5u2SxCP

— Scott Bailey (@ScottBaileyAAP) June 21, 2022