Sri Lanka vs England 2021, 1st Test at Galle International Stadium, Galle, live starts at 10.00 AM IST:

श्रीलंका और इंग्लैंड (SL vs ENG Test Series) की टीमें गुरुवार (14 जनवरी) से 2 टेस्ट मैच की सीरीज की शुरुआत करेंगी. यह टेस्ट सीरीज टेस्ट चैंपियनशिप (Test Championship) का हिस्सा है. इंग्लैंड की टीम करीब 1 साल बाद श्रीलंका वापस लौटी है. तब इंग्लिश टीम को कोरोना वायरस (Coronavirus) के वैश्विक संक्रमण के कारण अपना यह दौरा बीच में ही छोड़कर वापस लौटना पड़ा था.

इस बार दोनों ही टेस्ट मैच गॉल में खेले जाएंगे. यह सीरीज बायो सिक्योर बबल में बंद दरवाजों के पीछे यानी बगैर दर्शकों के खेली जाएगी. श्री लंका की कमान दिमुथ करुणारत्ने (Dimuth Karunaratne) के हाथ में होगी. हाल ही में साउथ अफ्रीका में 0-2 से हारकर आई लंकाई टीम को उम्मीद होगी कि वह अपने घर पर टेस्ट क्रिकेट में एक बार फिर वापसी कर पाएगी.

श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच 2 मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच कब खेला जाएगा?

श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच सीरीज का पहला टेस्ट मैच गुरुवार (14 जनवरी 2021) से खेला जाएगा.

श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट कहां खेला जाएगा?

श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम, गॉल में खेला जाएगा.

श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच कितने बजे से खेला जाएगा?

श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट भारतीय समयानुसार सुबह 10.00 बजे से खेला जाएगा.

श्रीलंका और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच पहला टेस्ट मैच में कितने बजे टॉस होगा?

श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्‍ट में टॉस भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे होगा.

श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच का Live Telecast कहां देख सकते हैं?

श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच का लाइव प्रसारण भारत में आप Sony Network (सोनी नेटवर्क) पर देख सकते हैं.

श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट की Live Streaming कहां देख सकते हैं?

श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच की live streaming आप SonyLIV app पर देख सकते हैं.

दो टेस्ट मैच की इस सीरीज के लिए दोनों टीमें-

श्रीलंका: दिमुथ करुणारत्ने (कप्तान), कुसल परेरा, दिनेश चंडीमलस कुसल मेंडिस, एंजेलो मैथ्यूज, ओशाडा फर्नांडो, निरोशान डिकवेला, मिनोद भानुका, लाहिरू थिरिमाने, लसिथ एंबुलडेनिया, वनिंदु हसरंगा, दिलरुवान परेरा, सुरंगा लकमल, लाहिरू कुमारा, विश्वा फर्नांडो, दुश्मंथा चमीरा, दसुन शनाका, असिता फर्नांडो, रेशेन सिल्वा, लक्षण संदाकन, नुवान प्रदीप, रमेश मेंडिस

इंग्लैंड: जो रूट (कप्तान), मोईन अली, जेम्स एंडरसन, जोनाथन बेयरस्टो, डॉम बेस, स्टुअर्ट ब्रॉड, जोस बटलर, जैक क्राउले, सैम करन, बेन फॉक्स, डेन लॉरेंस, जैस लीच, डॉम सिबले, ऑली स्टोन, क्रिस वॉक्स, मार्क वुड