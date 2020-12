Sri Lanka vs England: आईसीसी वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप (ICC Test Championship) के अंतर्गत इंग्लैंड क्रिकेट टीम (England Cricket Team) दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने के लिए साल 2021 की शरुआत में श्रीलंका का दौरा करेगी. मार्च के महीने में बढ़ते कोरोना मामलों (Covid-19) को देखते हुए इंग्लिश टीम बिना कोई मैच खेले श्रीलंका से वापस स्‍वदेश लौट गई थी. Also Read - IND vs AUS, 3rd T20I (Highlights): तीसरे टी20 में 12 रनों से जीता ऑस्ट्रेलिया; सीरीज पर भारत का कब्जा

इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) की तरफ से बुधवार इंग्‍लैद और श्रीलंका के बीच होने वाली टेस्‍ट सीरीज के ताजा कार्यक्रम (Sri Lanka vs England, Schedule, Fixture) की घोषणा की गई. श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच इस दौरे पर पहला मुकाबला 14 से 18 जनवरी के बीच खेला जाएगा. वहीं, दूसरा मुकाबला 26 से 30 जनवरी के बीच इसी मैदान पर खेला जाएगा.

इंग्लैंड की टीम ((Sri Lanka vs England, Schedule, Fixture) साल की शुरुआत श्रीलंका के दौरे के साथ करने जा रही है. 2 जनवरी को दौरे पर आने वाले पूरी टीम इंग्लैंड से रवाना होगी. श्रीलंका के हंबनटोटा में टीम को क्वारंटाइन किया जाएगा. इस दौरान इंग्लैंड क्रिकेट टीम अपनी ट्रेनिंग करेगी और पांच दिन तैयारी करेगी. 5 से 9 जनवरी तक टीम महेंद्रा राजपक्षे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में अपनी तैयारी करेगी. श्रीलंका का दौरा खत्म करने के बाद इंग्लैंड को भारत का दौरा करना है.

पिछली बार जब दोनों टीमों का सामना श्रीलंका में हुआ था तो इंग्लैंड ने 3-0 से जीत हासिल की थी. साल 2018 में यह सीरीज खेली गई थी.