भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो (R.Premadasa Stadium, Colombo) में 25 जुलाई को पहला टी20 मैच खेला जाना है. भारतीय टीम ने इससे पहले वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम की है. ऐसे में मेहमान टीम की पूरी कोशिश अब टी20 शृंखला भी जीतने की होगी. हालांकि भारतीय कप्तान शिखर शवन ने साफ कर दिया है कि टीम प्रबंधन टी20 सीरीज के दौरान नए चेहरों को आजमाएगा. लेकिन तभी जब वे सर्वश्रेष्ठ अंतिम एकादश में फिट बैठेंगे.

बता दें कि भारत ने अंतिम एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में पांच नए खिलाड़ियों को मौका दिया था और धवन ने शनिवार को संकेत दिया कि वह रितुराज गायकवाड़, वरुण चक्रवर्ती और देवदत्त पडिक्कल जैसे नए खिलाड़ियों के साथ प्रयोग के खिलाफ नहीं हैं लेकिन सीरीज जीतना उनकी प्राथमिकता है.

Sri Lanka vs India Predicted XI:

श्रीलंका: चरिथ असलंका, अविष्का फर्नांडो, भानुका राजपक्षे, मिनोड भानुका (विकेटकीपर), धनंजय डी सिल्वा, दासुन शनाका (कप्तान), अकिला धनंजय, इसुरु उदाना, चमिका करुणारत्ने, प्रवीण जयविक्रमा और दुष्मंथा चमीरा.

भारत: शिखर धवन (कप्तान), पृथ्वी शॉ, ईशान किशन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, नीतीश राणा, हार्दिक पंड्या, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चाहर, राहुल चाहर और युजवेंद्र चहल/वरुण चक्रवर्ती.

SL vs IND My Dream11 Team:

ईशान किशन, अविष्का फर्नांडो, दासुन शनाका (उप कप्तान), शिखर धवन (कप्तान), सूर्यकुमार यादव, धनंजय डी सिल्वा, हार्दिक पांड्या, अकिला धनंजय, भुवनेश्वर कुमार, दुष्मंथा चमीरा और राहुल चाहर

Sri Lanka vs India Full Squads:

भारत की टी20 टीम (India squad for T20I series against Sri Lanka): शिखर धवन (कप्तान), पृथ्वी शॉ, देवदत्त पडीकल, रितुराज गायकवाड़, सूर्यकुमार यादव, मनीष पांडे, हार्दिक पांड्या, नीतीश राणा, ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), युजवेंद्र चहल, राहुल चाहर, के. गौतम, क्रुणाल पांड्या, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, भुवनेश्वर कुमार (उपकप्तान), दीपक चाहर, नवदीप सैनी और चेतन सकारिया.नेट गेंदबाज : ईशान पोरेल, संदीप वारियर, अर्शदीप सिंह, साई किशोर और सिमरनजीत सिंह.

श्रीलंका की टी20 टीम (Sri Lanka squad for T20 series against India): दासुन शनाका (कप्तान), धनंजय डी सिल्वा (उप-कप्तान), अविष्का फर्नांडो, भानुका राजपक्षा, पथुम निसांका, चरित असालांका, वानेंदु हसरंगा, एशेल बंडारा, मिनोद भानुका, लाहिरु उडारा, रमेश मेंडिस, चामिका करुणारत्ने, बिनुरा फर्नाण्डो, दुष्मंता चमीरा, लक्षण संदाकन, अकिला धनंजय, शिरान फर्नाण्डो, शिरान फर्नांडो, धनंजय लक्षण, इशान जयारत्ने, प्रवीम जयविक्रमा, कसुन रजीता, लाहिरु कुमारा और इसरु उडाना.

