SLvsNZ 3rD ODI: पल्लेकेले में चल रहे श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच टी-20 सीरीज में एक बार फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे दुनिया सदियों तक याद रखेगी. श्रीलंका के कप्तान लसिथ मलिंगा ने तीसरे टी-20 मैच में अपनी घातक गेंदबाजी से एक और करिश्मा कर दिखाया. मलिंगा ने मैच के तीसरे ओवर में 4 गेंदों में 4 विकेट लेकर एक नया कीर्तिमान रच दिया है. उन्होंने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि वो इस उम्र में भी ‘वाइट बॉल क्रिकेट’ में कितने सक्षम है. मलिंगा ने कॉलिन मुनरो, हामिश रदरफोर्ड, कॉलिन डी ग्रैंडहोम और रॉस टेलर को लगातार 4 गेंदों में पैविलियन का रास्ता दिखा दिया. इस समय कीवियों ने महज 15 रन ही जोड़े थे.

First ever in the history! Four wickets in four balls in T20Is & ODIs#LasithMalinga🔥

5 International Hatricks, Most ever by a bowler 🏏 pic.twitter.com/BfyOowvPEj — Naresh Kumar (@Narezh_kumar) September 6, 2019

4 in 4!! Lasith Malinga turning the clock back! What a bowler this man has been in white ball cricket. — Boria Majumdar (@BoriaMajumdar) September 6, 2019

History maker #Malinga. Simply amazing ⭐⭐⭐⭐⭐ — Jasprit Bumrah (@Jaspritbumrah93) September 6, 2019

#Malinga Yo Beauty!!! Wow!! 4 in 4!!! for the second time in World Cricket… He is on Fire! just got a 5th wicket… Kiwis caught in #SlingaStorm — Anand Narasimhan (@AnchorAnandN) September 6, 2019

The great #LasithMalinga. Still has it. 4 in 4 again! May he just keep playing….. — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) September 6, 2019

Shall never forget the spell of commentary I did describing Lasith Malinga’s 4 in 4. It was a truly special moment in a commentators life. — Roshan Abeysinghe (@RoshanCricket) September 6, 2019

इसी दौरान 36 वर्षीय मलिंगा ने टी-20 क्रिकेट में 100 विकेट लेकर एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया है. मलिंगा पहले गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने छोटे प्रारूप वाले क्रिकेट में ये रिकॉर्ड बनाया है.

Sri Lanka skipper Lasith Malinga becomes the first man to reach 💯 wickets in T20I cricket! #LEGEND #LasithMalinga 👏👏👏 pic.twitter.com/k3u0rxcKDD — Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) September 6, 2019

यही नहीं, ‘मास्टर’ मलिंगा टी-20 क्रिकेट में 2 हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज भी बन गए हैं. मलिंगा ने अप्रैल 2017 में बांग्लादेश के खिलाफ अपनी पहली टी-20 हैट्रिक ली थी.

Most ODI hat-tricks (3) : Lasith Malinga

Most T20I hat-tricks (2): Lasith Malinga

Most International hat-tricks (5) : Lasith Malinga

Most CWC hat-tricks (2): Lasith Malinga 👑of 🎩-tricks Lasith Malinga🐐 #LasithMalinga #WWWW pic.twitter.com/TuCZLYXVCv — Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) September 6, 2019

अपनी कौशलता का प्रमाण देते हुए मलिंगा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एकमात्र गेंदबाज हैं जिन्होंने 4 गेंदों में 2 बार 4 विकेट चटकाए हैं. मलिंगा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ इस टी-20 मैच में टीम सीफर्ट को आउट कर दूसरी बार पांच विकेट अपने नाम किया है.