यासिर शाह ने आज श्रीलंका के खिलाफ (Sri Lanka vs Pakistan) मैच के दौरान शानदार लेग स्पिन से हर किसी को हैरान कर दिया. हर जगह अब यह चर्चा हो रही है कि यासिर की लेग स्पिन शेन वार्न की बॉल ऑफ द सेंचुरी (Shane Warne Ball of the Century) से काफी हद तक मिलती जुलती है. पाकिस्‍तानी स्पिनर की फिरकी का वीडियो इस वक्‍त हर जगह वायरल हो रहा है. आइये इस मौके पर हम आपको बताते हैं कि आखिरी कैसी थी शेन वार्न की बॉल ऑफ द सेंचुरी.

एशेज सीरीज खेलने के लिए साल 1993 में ऑस्‍ट्रेलिया की टीम इंग्‍लैंड दौरे पर गई हुई थी. तब शेन वार्न ऑस्‍ट्रेलियाई क्रिकेट में इतना बड़ा नाम नहीं हुआ करते थे. इंग्‍लैंड के ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड पर मेजबानों का सामना कंगारुओं से हो रहा था. शेन वार्न की फिरकी के जाल में इंग्‍लैंड के बल्‍लेबाज माइक गैटिंग ऐसे फंसे की उन्‍हें समझ ही नहीं आया कि गेंद कब लेग स्‍टंप के काफी बाहर टप्‍पा खाने के बाद उनके ऑफ स‍टंप की गिल्लियां बिखेर कर चली गई थी.

वार्न की लेग स्पिन को 20वीं सदी की सर्वश्रेष्‍ठ फिरकी गेंद माना जाता है. क्‍या यासिर शाह की स्पिन 21वीं सदी की बॉल ऑफ द सेंचुरी हो सकती है? खैर यह तो वक्‍त ही बताएगा क्‍योंकि इस सदी की अभी शुरुआत हुई है और इसे खत्‍म होने में काफी वक्‍त बचा है. ऑस्‍ट्रेलिया के दिग्‍गज वार्न का देहांत इसी साल की शुरुआत में थाइलैंड में हो गया था.