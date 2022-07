अपने देश के लिए 100 टेस्ट खेलना किसी क्रिकेटर का सपना होता. हाल ही में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने इस मुकाम को पार किया था और अब श्रीलंका ने एंजेलो मैथ्यूज (Angelo Mathews) ने इस क्लब में जगह बनाई है. रविवार को गॉल में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में उतरते ही मैथ्यूज 100 टेस्ट मैच खेलने वाले छठे श्रीलंकाई खिलाड़ी बन गए. गौरतलब है कि 22 साल की उम्र में पाकिस्तान के खिलाफ ही मैथ्यूज ने टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया थाAlso Read - भारत ने दिया और मदद का भरोसा ताकि श्रीलंका आर्थिक सुधार के लिए जल्द खोज सके एक रास्ता

हालांकि वनडे फॉर्मेट के जरिए एंजेलो मैथ्यूज ने देश के लिए डेब्यू किया था. जब उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा था तो उस समय उन्हें मध्यम गति के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी ऑलराउंडरों की श्रेणी में आते थे. Also Read - श्रीलंका पर पाकिस्‍तान की ऐतिहासिक जीत से भारत को हुआ फायदा, जानें कैसे?

Presentation: Angelo Mathews receives commemorative cap and a special gift before play to mark his 100th Test for 🇱🇰.#AM100 pic.twitter.com/Q14keDxL4A

— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) July 24, 2022