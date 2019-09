कोलंबो: श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने बुधवार को कहा कि उसे चेतावनी मिली है कि उसकी राष्ट्रीय टीम पाकिस्तान के आगामी दौरे के दौरान आतंकी हमले का निशाना बन सकती है. बोर्ड ने कहा है कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री कार्यालय ने उन्हें ‘स्थिति का पुन: आकलन’ करने की सलाह दी है क्योंकि सीमित ओवरों के छह मैचों के दौरे से पहले राष्ट्रीय टीम के खिलाफ संभावित आतंकी हमले की विश्वसनीय सूचना मिली है.

Sri Lanka Cricket today sought the assistance of Sri Lankan Government to conduct a ‘reassessment’ of the security situation in Pakistan ahead of the Sri Lankan team’s planned tour to Pakistan. pic.twitter.com/5xFB0vgAwd

— ANI (@ANI) September 11, 2019