टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics 2020) में भारत को एकमात्र स्वर्ण पदक दिलाने वाले भाला फेंक (Javelin Thrower) एथलीट नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) को भारतीय सेना ने खास अंदाज में सम्मानित किया. सेना ने अपने इस एथलीट के सम्मान में पुणे कैंट के आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में एक स्टेडियम का नामकरण किया है.

अब इस स्टेडियम को नीरज चोपड़ा स्टेडियम (Neeraj Chopra Stadium) के नाम से जाना जाएगा. शुक्रवार को नीरज चोपड़ा स्टेडियम, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट (एएसआई), पुणे कैंट का अनावरण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया. इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चोपड़ा को एथलेटिक्स में ओलंपिक पदक जीतने वाले देश के पहले खिलाड़ी बनने के लिए भी सम्मानित किया.

Unveiled the Army Sports Institute Stadium in Pune today which has been named after India’s Gold Medal winner at Tokyo Olympics, Subedar Neeraj Chopra. I’m confident that India would become a top sporting country in the world in years to come. https://t.co/qkqs26kbB3 pic.twitter.com/ATWFphofRT

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) August 27, 2021