Rupinder Pal Singh Retires from International Hockey: भारत को टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics 2020) खेलों में 41 साल बाद पदक दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले स्टार ड्रैग फ्लिकर रुपिंदर पाल सिंह (Rupinder Pal Singh) ने इंटरनेशनल हॉकी से संन्यास की घोषणा कर दी है. सिर्फ 30 साल की उम्र संन्यास (Rupinder Pal Singh Retirement) लेने वाले रुपिंदर पाल सिंह ने कहा कि वह युवाओं के लिए रास्ता छोड़ना चाहते हैं. उन्होंने तत्काल प्रभाव से संन्यास ले लिया है. इस उम्दा हॉकी खिलाड़ी ने अपने टि्वटर हैंडल पर 4 पेज का पत्र साझाकर अपने संन्यास लेने के निर्णय के बारे में खुलकर बताया है.

रुपिंदर ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, 'मैं आपको भारतीय हॉकी टीम से संन्यास लेने के अपने फैसले से अवगत कराना चाहता हूं. पिछले कुछ महीने मेरे जीवन के सर्वश्रेष्ठ रहे. टोक्यो में अपनी टीम के साथ पोडियम पर खड़े होने के अनुभव को मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकूंगा.'

