Indian boxer Vijender Singh loses to Artysh Lopsan of Russia: भारत के स्टार मुक्केबाज विजेंदर सिंह का लगातार 12 जीत का विजयरथ रुक गया है. पेशेवर बनने के बाद विजेंदर सिंह को पहली बार हार का सामना करना पड़ा है. शुक्रवार को गोवा में यहां रूस के लंबी कद काठी के प्रतिद्वंद्वी आर्टीश लोपसान (Artysh Lopsan) ने उन्हें मात दी. इसी के साथ 'बैटल ऑन शिप' में उतरे विजेंदर सिंह अपना रिकॉर्ड आगे बढ़ाने से चूक गए.

बीजिंग ओलंपिक 2008 में कांस्य पदक जीतने वाले विजेंदर को पेशेवर बनने के बाद अब तक एक भी मुकाबले में हार नहीं मिली थी और उनका रिकॉर्ड 12-0 का था जिसमें आठ नाकआउट भी शामिल हैं. हालांकि अब पहली बार उन्हें हार मिली है.

विजेंदर ने अपना पिछला मुकाबला नवंबर 2019 में दुबई में घाना के पूर्व राष्ट्रमंडल चैम्पियन चार्ल्स एडामू के खिलाफ खेला था. 26 साल के रूसी मुक्केबाज लोपसान छह फुट चार इंच लंबे हैं और पेशेवर मुक्केबाज के तौर पर उन्होंने पिछले छह मुकाबलों में से चार में जीत हासिल की जिसमें से दो नाकआउट थी जबकि उन्हें एक में हार मिली और एक ड्रा रहा था.

विजेन्दर की यह फाइट अपनी तरह की पहली फाइट ऐसी फाइट थी जोकि मैजेस्टिक प्राइड कैसीनो शिप के छत पर आयोजित की गई. मैजेस्टिक प्राइड कैसीनो शिप आयोजन स्थल के भागीदार के रूप में इससे जुड़ा था.