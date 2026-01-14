Hindi Sports Hindi

दिल्ली हो रही प्रदूषण से बदनाम- इंडिया ओपन में लगातार तीसरी बार नहीं खेलने आया वर्ल्ड नंबर 2 खिलाड़ी

दिल्ली में खतरनाक स्तर तक पहंच रहे प्रदूषण और वायु गुणवत्ता सूचकांक ने डर का ऐसा माहौल बनाया है कि यहां खेले जा रहे इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में डेनमार्क के स्टार खिलाड़ी ने खेलने से ही मना कर दिया है.

एंडर्स एंटोनसन @Instagram

राजधानी दिल्ली में इंडिया ओपन 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट खेला जा रहा है लेकिन यहां आने वाले खिलाड़ियों पर यहां दिल्ली के बढ़ते वायु प्रदूषण की भी चिंता है. राजधानी में पिछले करीब एक महीने से वायु गुणवत्ता का स्तर गंभीर जोन में बना हुआ है और दिल्ली दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में हैं. इसके चलते बेडमिंटन के स्टार खिलाड़ी और वर्ल्ड नंबर 2 डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसन ने यहां खेलने से इनकार कर दिया. उन्होंने इस टूर्नामेंट से लगतार तीसरे साल अपना नाम वापस ले लिया है.

एंटोनसन ने पिछले हफ्ते इंडिया ओपन से हटने का फैसला किया था लेकिन यह कारण नहीं बताया था कि उन्होंने आखिर क्यों ऐसा फैसला किया. डेनमार्क के इस खिलाड़ी ने हालांकि बुधवार को इंस्टाग्राम पर अपने फैसले का कारण बताते हुए दिल्ली में प्रदूषण के खतरनाक स्तर को जिम्मेदार ठहराया.

एंटोनसन के फैसले को देखकर बॉलीवुड फिल्म का एक गाना याद आ गया है. साल 2003 में रोहित शेट्टी की एक फिल्म आई थी, जमीन, जिसके एक गाने के बोल थे- तड़पाए.. तरसाए रे.. सारी रात जगाए रे.. प्यार तेरा दिल्ली की सर्दी.. लेकिन बीते एक या डेढञ दशक से इन दिनों दिल्ली का प्रदूषण देखकर कहा जा सकता है कि तड़पाने तरसाने का काम अब दिल्ली की सर्दी नहीं बल्कि दिल्ली का प्रदूषण कर रहा है.

एंटोनसन ने इंस्टाग्राम पर लिखा, ‘बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि मैंने लगातार तीसरे साल इंडिया ओपन से नाम क्यों वापस ले लिया. इस समय दिल्ली में बहुत अधिक प्रदूषण है इसलिए मुझे नहीं लगता कि यह बैडमिंटन टूर्नामेंट की मेजबानी करने के लिए सही जगह है.’

डेनमार्क के इस 28 साल के खिलाड़ी ने हालांकि उम्मीद जताई कि अगस्त में जब इसी जगह पर बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा तो हालात जनवरी की तुलना में बेहतर होंगे. वर्ल्ड चैंपियनशिप में एक रजत और तीन कांस्य पदक सहित चार पदक जीतने वाले एंटोनसन ने कहा, ‘उम्मीद है कि गर्मियों में जब दिल्ली में वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी तो हालात बेहतर होंगे.’

एंटोनसन ने इंडिया ओपन का ड्रॉ निकाले जाने से पहले ही प्रतियोगिता से नाम वापस ले लिया था लेकिन उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता से हटने के कारण वैश्विक संचालन संस्था विश्व बैडमिंटन महासंघ (BWF) ने उन पर पांच हजार अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया है. एंटोनसन पिछली बार 2023 में इंडिया ओपन में खेले थे जहां वह दूसरे दौर में हार गए थे. एंटोनसन ने साथ ही इंस्टाग्राम पर एक ‘स्क्रीनशॉट’ भी डाला है जिसमें दिल्ली के एक्यूआई स्तर को 348 दर्शाया गया है.

बीडब्ल्यूएफ के नियमों के अनुसार किसी चोट या चिकित्सा छूट के अलावा शीर्ष खिलाड़ियों (शीर्ष 15 एकल और शीर्ष 10 युगल खिलाड़ी) के लिए विश्व टूर 750, विश्व टूर 1000 प्रतियोगिता और वर्ल्ड टूर फाइनल्स में खेलना जरूरी है. नियमों में यह भी कहा गया है कि प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेने की स्थिति में खिलाड़ी पर सामान्य स्थिति में टूर्नामेंट से देर से हटने पर लगने वाले जुर्माने से अधिक जुर्माना लगेगा.

पता चला है कि एंटोनसन ने बीडब्ल्यूएफ से छूट के लिए अपील की थी लेकिन वैश्विक संचालन ने उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया. इससे पहले मंगलवार को एंटोनसन की हमवतन मिया ब्लिचफेल्ट के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में साफ-सफाई की स्थिति के बारे में शिकायत की थी. इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में ही अगस्त में विश्व चैंपियनशिप का भी आयोजन होना है.

(एजेंसी इनपुट्स के साथ)