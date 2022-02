देश की स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू (Mirabai Chanu) ने सिंगापुर इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में 55 किलो भार वर्ग का गोल्ड मेडल अपने नाम किया है. इस गोल्ड मेडल के साथ ही उन्होंने इस साल बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों में भी क्वॉलीफाई कर लिया. चानू पहली बार 55 किलोग्राम वेट कैटिगरी में खेल रही हैं. इस दौरान उन्होंने कुल 191 किलोग्राम (स्नैच में 86 किग्रा. और क्लीन एवं जर्क में 105 किग्रा) वजन उठाया. इस प्रतियोगिता में उन्हें किसी तरह की चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा और वह आसानी से पहले स्थान पर रही.Also Read - ओलंपिक में मेडल जीतने वालीं मीराबाई चानू अब ASP भी कहलाएंगी, ऐसे किया सैल्यूट, PHOTOS

इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया की जेसिका सेवास्टेंको दूसरे स्थान पर रहीं, जबकि उन्होंने कुल 167 किग्रा (77 किग्रा + 90 किग्रा) वजन उठाया, जो चानू से 24 किग्रा कम था. मलेशिया की एली कैसेंड्रा एंगलबर्ट 165 किग्रा (75 किग्रा + 90 किग्रा) के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ तीसरे स्थान पर रहीं.

Mirabai Qualifies for #CWG2022 🥳#TOPScheme athlete 🏋️‍♀️ @mirabai_chanu wins🥇with a total lift of 191kg (Snatch 86kg and C&J-105kg) in 55kg category at the ongoing Singapore #Weightlifting Int'l 2022

With this she also secures her berth at upcoming CWG

Many congratulations 👏 pic.twitter.com/6zeuLlGfdZ

— SAI Media (@Media_SAI) February 25, 2022