ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ (Steve Smith) और उनकी टीम को भले इस बार भारत के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 2-1 की करारी हार का सामना करना पड़ा हो लेकिन उनका व्यक्तिगत प्रदर्शन साल भर शानदार रहा और उन्हें एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया है. स्मिथ के अलावा इस रेस में तेज गेंदबाज पैट कमिंस (Pat Cummins) और सीमित ओवरों के कप्तान एरॉन फिंच (Aaron Finch) भी शामिल थे. लेकिन कमिंस को 114 और फिंच को 97 वोट ही मिल पाए, जबकि स्मिथ 126 वोट लेकर सबसे आगे रहे. Also Read - IND vs ENG: दोहरा शतक जमाकर विराट, स्मिथ और विलियमसन के क्लब में लौटे Joe Root

स्मिथ के अलावा ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट में बेथ मूनी को बेलिंडा क्लार्क अवॉर्ड दिया गया. ऑस्ट्रेलिया के ये प्रतिष्ठित अवॉर्ड उनके देश में साल भर सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले पुरुष और महिला खिलाड़ियों को मिलते हैं. Also Read - Tim Paine को कप्‍तानी से हटाने की कवायद शुरू, Pat Cummins को दी जाएगी ये बड़ी जिम्मेदारी !

स्टार बल्लेबाज स्मिथ को तीसरी बार यह एलन बॉर्डर पुरस्कार मिला है और अब वह सर्वाधिक बार इस अवॉर्ड को अपने नाम करने वाले तीसरे कंगारू क्रिकेटर बन गए हैं. अब उनसे आगे माइकल क्लार्क और रिकी पॉन्टिंग का नाम है. इन दोनों ने 4-4 बार यह पुरस्कार जीते हैं.

पूर्व कप्तान स्मिथ को साथ ही वनडे में साल का बेस्ट खिलाड़ी भी चुना गया है. उन्होंने वोटिंग पीरियड के दौरान 63.11 की औसत से 568 रन बनाए हैं. कमिंस को टेस्ट का साल का बेस्ट क्रिकेटर चुना गया है.

