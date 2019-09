नई दिल्लीः एशेज 2019 कोई भी टीम जीते लेकिन यह सीरीज खासतौर पर स्टीव स्मिथ की शानदार वापसी और बल्लेबाजी के लिए जानी जाएगी. बॉल टेंपरिंग विवाद के बाद स्मिथ ने मैदान में ऐसी वापसी की है जो शायद ही कोई कर पाए. स्मिथ इन दिनों शानदार फार्म में चल रहे हैं और मैदान में उतरते ही कोई न कोई रिकॉर्ड अपने नाम कर रहे हैं. ओवल के मैदान में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज का आखिरी और पांचवा मैच खेला जा रहा है और ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में बल्लेबाजी करके जब स्मिथ पवेलियन लौटे तो एक और रिकॉर्ड अपने नाम करके गए.

Ashes 2019: आर्चर की कहर बरपाती गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया की टूटी कमर, इंग्लैंड ने बनाई बढ़त

मैच में जब स्मिथ मैदान में आए तब ऑस्ट्रेलिया की पारी लड़खड़ाई हुई थी और उन्होंने ने एक बार फिर डटकर बल्लेबाजी करते हुए 80 रन की मजबूत पारी खेली. जहां एक ओर बल्लेबाज लगातार आउट हो रहे थे वहां स्मिथ अकेले पारी को आगे बढ़ा रहे थे. स्मिथ की इस पारी के दम पर ही ऑस्ट्रेलिया 200 के स्कोर को पार करने में सफल हो सका. अगर हम एशेज की पिछली 10 पारियों पर गौर करें तो स्मिथ में दस बार 50 या इससे अधिक रन बनाए हैं. किसी एक टीम के खिलाफ लगातार 10 पारियों में 50 या इससे अधिक स्कोर करने वाले वह दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं.

Steve Smith has hit 10 consecutive scores of 50 against England in Test match cricket!

No one has ever hit as many in a row against a single opposition 🔥

What an amazing player he is 👏 pic.twitter.com/Azh2PjJYyG

— ICC (@ICC) September 13, 2019