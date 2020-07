Also Read - ऑस्ट्रेलिया की मुश्किल परिस्थितियों सफल हो सकते हैं रोहित शर्मा, जानिए कैसे

View this post on Instagram

Thanks for the batting tips today @zocobodypro in return I’ll help you work on those calves. Stop skipping leg day mate! 😂 #backyardcricket