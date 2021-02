IPL नीलामी में स्टीव स्मिथ (Steve Smith) के महज 2.2 करोड़ रुपये में बिकने के बाद ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क (Michael Clarke) को उनका इस टी-20 लीग में खेलना मुश्किल ही लगता है. क्लार्क इस बात से हैरान थे कि स्मिथ जैसी काबिलियत के बल्लेबाज को दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) ने महज इतनी सी राशि में खरीद लिया, हालांकि इससे काफी अन्य भी आश्चर्यचकित थे. क्लार्क को लगता है कि वह ‘हल्के हैमस्ट्रिंग खिंचाव’ के कारण टूर्नामेंट से हट भी सकते हैं. Also Read - IPL 2021: एरोन फिंच का खुलासा- पहले से अंदेशा था कि नीलामी में नहीं चुना जाएगा मेरा नाम

क्लार्क ने बिग स्पोर्ट्स ब्रेकफास्ट पोडकास्ट पर कहा, 'मैं जानता हूं कि उसका टी20 में प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं है और पिछले साल का आईपीएल भी इतना अच्छा नहीं था. मैं उसके इतनी राशि में बिकने से काफी हैरान था जो 400,000 डॉलर से कम है.' उन्होंने कहा, 'लेकिन अगर आप देखो कि उसे पिछले सत्र में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान की भूमिका में कितनी पैसा मिल रहा था, तो हैरान मत हो जाइयेगा, अगर भारत के लिये निकलने वाले दिन ही उसकी हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आ जाये.'

क्लार्क ने कहा, 'आठ हफ्ते के टूर्नामेंट के लिये और टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले क्वारेंटाइन को देखते हुए 11 हफ्ते के समय में, मुझे नहीं लगता कि वह 380,000 डॉलर के लिये अपने परिवार और पत्नी से 11 हफ्ते के समय के लिये दूर रहेगा.' राजस्थान रॉयल्स ने 2018 में स्मिथ को 12.5 करोड़ रुपये में रिटेन किया था.

(इनपुट: भाषा)