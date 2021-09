तेज गेंदबाज मिशेल मैक्लेनाघन (Mitchell McClenaghan) पाकिस्तान का दौरा रद्द करने के बाद आलोचना झेल रहे न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के पक्ष में उतरे। उन्होंने कहा कि कीवी टीम का पाकिस्तान दौरा रद्द करने के लिए खिलाड़ियों को दोष नहीं देना चाहिए क्योंकि उन्होंने केवल अपनी सरकार की सलाह पर ये काम किया।Also Read - धमकी मिलने के बाद हमारे पास पाकिस्तान में नहीं रुक सकते थे: NZC CEO डेविड व्हाइट

मैक्लेनाघन का ये बयान पाकिस्तान दौरा रद्द करने पर बल्लेबाज मोहम्मद हफीज (Mohammad Hafeez) के व्यंग्यात्मक ट्वीट के बाद आया। हफीज ने शनिवार को सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान का दौरा रद्द करने के लिए न्यूजीलैंड क्रिकेट की खिल्ली उड़ायी थी।

Thanks to the secutity of pakistan forces to make arrangements to @BLACKCAPS to reach at airport Safe & Sound. Wonder same route & same security but no threat today??? pic.twitter.com/mwxq6AFjyT

— Mohammad Hafeez (@MHafeez22) September 18, 2021