Stuart Binny Retires From All Form of Cricket: भारतीय टीम के ऑलराउंडर स्टुअर्ट बिन्नी (Stuart Binny) ने सोमवार को फर्स्ट क्लास और इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा (Stuart Binny Retirement) कर दी. साल 2014 में अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत करने वाले इस ऑलराउंडर खिलाड़ी ने भारत के लिए 6 टेस्ट, 14 वनडे और 3 टी20 इंटनेशनल मैच खेले थे. उनके नाम इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 459 रन और 24 विकेट दर्ज हैं. वह आईपीएल में भी राजस्थान रॉयल्स (RR), मुंबई इंडियन्स (MI) और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) जैसी टीमों के लिए खेले.

37 वर्षीय बिन्नी ने अपने करियर की शुरुआत अपने राज्य कर्नाटक की तरफ से की. उन्होंने भारत की तरफ से 6 टेस्ट, 14 वनडे और तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में हिस्सा लिया. उनके पिता रोजर बिन्नी (Roger Binny) भी भारत की ओर से खेल चुके हैं. हालांकि बिन्नी ने अभी इस पर खुलासा नहीं किया है कि क्या वह अब कुछ विदेशी लीग में खेलते दिख सकते हैं क्योंकि इन दिनों ऐसे कई क्रिकेटर्स, जिनके भारतीय टीम में वापसी नामुमकिन दिख रही है वह ऐसा ही कर रहे हैं.

बिन्नी ने बयान में कहा, 'मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि मैंने प्रथम श्रेणी और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने से मुझे बहुत खुशी मिली और मुझे इस पर गर्व है.'

बिन्नी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक रन नहीं बनाए लेकिन उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ जून 2014 में ढाका में खेले गए वनडे मैच में केवल 4 रन देकर 6 विकेट लिए थे. यह भारत की तरफ से वनडे में अब भी सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन है. उन्होंने अनिल कुंबले (Anil Kumble) का रिकॉर्ड तोड़ा था, जिन्होंने 1993 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 12 रन देकर 6 विकेट लिए थे.

बिन्नी को 95 प्रथम श्रेणी मैचों में खेलने का अनुभव भी है. पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) ने उन्हें कुछ टेस्ट मैचों में भी आजमाया लेकिन उन्हें विशेष सफलता नहीं मिली. इंग्लैंड के खिलाफ जुलाई 2014 में अपने पदार्पण टेस्ट मैच में उन्होंने 78 रन बनाए. यह छह टेस्ट मैचों में उनका एकमात्र अर्धशतक है.

वेस्टइंडीज के खिलाफ 2016 में एक टी20 मैच में एक ओवर में 31 रन लुटाने से उनका अंतरराष्ट्रीय करियर भी समाप्त हो गया. बिन्नी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड, विभिन्न टीमों, साथी खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों का भी आभार व्यक्त किया, जिन्होंने एक खिलाड़ी के रूप में आगे बढ़ने में उनकी मदद की.

