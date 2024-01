सुमित नागल ने तीन साल बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन के मुख्य ड्रॉ में जगह बनाई

भारतीय टेनिस स्टार सुमित नागल (Sumit Nagal) ने शुक्रवार को मेलबर्न पार्क में स्लोवाकिया के एलेक्स मोल्कन के खिलाफ 6-4, 6-4 से जीत हासिल कर 2024 ऑस्ट्रेलियन ओपन के मुख्य ड्रॉ में जगह बनाई. नागल 2021 के बाद दूसरी बारी ऑस्ट्रेलियन ओपन के मुख्य ड्रॉ में पहुंते हैं. जबकि ओवरऑल ये उनका चौथा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होगा.

नागल ने अपने शुरुआती सर्विस गेम में मोल्कन की सर्विस तोड़कर पहले ही सेट में 3-0 की बढ़त बना ली, लेकिन उनके प्रतिद्वंदी ने आसानी से हार नहीं मानी और वापसी करते हुए स्कोर 3-3 से बराबर कर दिया. इस दौरान नागल ने पहले छह मैचों में 17 अप्रत्याशित गलतियां दर्ज कीं. हालांकि 10वें गेम में मिले दूसरे ब्रेक प्वाइंट का फायदा उठाकर नागल ने 51 मिनट में पहला सेट 6-4 से जीत लिया.

What a battle out there today

Delighted to make the main draw of the @AustralianOpen pic.twitter.com/x8kyebziys

— Sumit Nagal (@nagalsumit) January 12, 2024