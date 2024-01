सुमित नागल का ऐतिहासिक ऑस्ट्रेलियन ओपन कैंपेन खत्म; दूसरे राउंड में शांग जुनचेंग से हारे

भारतीय टेनिस स्टार सुमित नागल (Sumit Nagal) गुरुवार को ऑस्ट्रेलियन ओपन के दूसरे दौर में चीन के शांग जुनचेंग (Jungcheng Shang) से 6-2, 3-6, 5-7, 4-6 से हार गए. इसी के साथ नागल का ऐतिहासिक ऑस्ट्रेलियन ओपन कैंपेन खत्म हुआ.

26 साल के खिलाड़ी ने पहले सेट में जीत के साथ मैच की शानदार शुरुआत की थी लेकिन इसके बाद चीनी खिलाड़ी ने जबरदस्त की और नागल को आखिरी तीन सेटों में सिर्फ एक ब्रेक प्वाइंट मिला. शांग ने 2 घंटे 50 मिनट में मुकाबला जीत लिया. तीसरे दौर में 18 साल के शांग का मुकाबला विंबलडन विजेता कार्लोस अलकराज से होगा.

What an atmosphere on Court 13!

Jungcheng Shang advances to the third round of a Grand Slam for the first time in his career, defeating a gallant Sumit Nagal 2-6 6-3 7-5 6-4#AusOpen #AO2024 pic.twitter.com/GM3AyqUk0W

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 18, 2024