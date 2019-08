US Open: आज की सुबह भारतीय टेनिस का एक नाम सातवें आसमान तक पहुंच गया. 22 वर्षीय टेनिस स्टार सुमित नागल (Sumit Nagal) ने जब 20 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता रोजर फेडरर को यूएस ओपन मुकाबले में मैच के पहले ही सेट में मात दी तो पूरा देश खुशी से झूम उठा. आर्थर ऐश स्टेडियम में चल रहा ये मुकाबला कई दशकों तक याद रखा जाएगा. 190वें स्थान के इस युवा टेनिस स्टार ने भले ही पहला सेट अपने नाम किया, फिर दूसरे और तीसरे सेट में हार की तरफ रुख किया हो, लेकिन इस छोटी सी जीत ने पूरे भारत को एक नई आशा दी है. पहला सेट जीतने के बाद नागल अपनी खुशी को रोक नहीं पाए और हाथों में रैकेट लहराते हुए पूरे स्टेडियम का अभिवादन स्वीकार करने लगे.

