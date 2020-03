नई दिल्ली: इस समय पूरी दुनिया कोरोना के चपेट में हैं. विश्व में दो सौ से ज्यादा देश इस खतरनाक वायरस की गिरफ्त में है. सोमवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस जैसी महामारी को लेकर चिंता जताया और दुनिया भर के लिए चेतावनी भी जारी की. पूरे विश्व में अब तक इस वायरस से करीब तीन लाख से ज्यादा लोग इससे संक्रमित है वहीं अब तक 15 हजार ज्यादा लोग इसकी वजह से अपनी जान गवा चुके हैं.

इसी सिलसिले में करिश्माई भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री को फीफा ने सोमवार को कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के अभियान के संचालन के लिए चुना है जिसमें उनके साथ दुनिया के मौजूदा और पूर्व 28 दिग्गज खिलाड़ी शामिल हैं .

फीफा और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने विश्व-प्रसिद्ध फुटबालरों के नेतृत्व में कोरोना वायरस के खिलाफ एक नया जागरूकता अभियान शुरू किया है. इस अभियान के जरिए दुनिया भर के लोगों से बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए पांच प्रमुख चरणों का पालन करने का आह्वान किया गया है.

इस अभियान का नाम ‘ पास द मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस (कोरोना वायरस को हराने के लिए संदेश फैलाये) है जिसमें डब्ल्यूएचओ के मार्गदर्शन में लोगों को लोगों के स्वास्थ्य के लिए पांच प्रमुख चरणों को बढ़ावा दिया जा रहा है. इसमें हाथ धोना, खांसने से जुड़ा शिष्टाचार, चेहरे को छूने से बचना, शारीरिक दूरी और अगर अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो घर में रहना शामिल है.

👐 Hands

💪 Elbow

🙂 Face

↔️ Distance

🤒 Feel

Let some of football’s biggest names tell you what you need to be doing to help tackle #COVID19.

ℹ️Learn more 👇https://t.co/iDwqhk1Nor@WHO | @GaryLineker | @Alissonbecker

@CarliLloyd | @teammessi | @setoo9 pic.twitter.com/cbW2o2hWuC

— FIFA.com (@FIFAcom) March 23, 2020