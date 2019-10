भारतीय फुटबॉल टीम (India Football Team) के कप्तान सुनील छेत्री (Sunil Chhetri) का कहना है कि बांग्लादेश (Bangladesh) के खिलाफ ड्रॉ रहे फीफा विश्व कप क्वालीफायर ( FIFA World Cup Qatar 2022 and AFC Asian Cup China 2023 Joint Qualifiers) मैच में टीम का प्रदर्शन साल्ट लेक स्टेडियम (Salt Lake) के जबर्दस्त माहौल के सामने कुछ नहीं था.

मंगलवार रात खेले गए मैच में आखिरी मिनटों पर आदिल खान के गोल ने भारत को अपने से निचली रैंकिंग वाली टीम से हारने से बचाया. भारत की जीत की आस लेकर आए दर्शकों (Fans) को हालांकि इस प्रदर्शन से काफी निराशा हुई.

छेत्री ने ट्वीट किया, ‘हम उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर सके जैसा साल्ट लेक स्टेडियम पर माहौल था. ड्रेसिंग रूम (dressing Room) में इसे लेकर काफी निराशा है.’

उन्होंने कहा कि टीम मौकों का फायदा नहीं उठा सकी और डिफेंस का प्रदर्शन भी लचर था. बकौल छेत्री,‘हमें कई मौके मिले लेकिन हम उन्हें भुना नहीं सके. हम प्रयास करते रहेंगे.’

We couldn’t deliver a performance to match the atmosphere at the Salt Lake last night, and the dressing room is very disappointed about it. We couldn’t capitalise on the chances we got,but this is a process on the pitch and in the stands. You turned up, we’ll keep attempting to.

— Sunil Chhetri (@chetrisunil11) October 16, 2019