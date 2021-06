भारत के स्टार फुटबॉलर और करिश्माई स्ट्राइकर सुनील छेत्री (Sunil Chhetri) ने अर्जेंटीना के सुपर स्टार लियोनेल मेस्सी (Lionel Messi) को सर्वाधिक इंटरनेशनल गोल करने के मामले में पछाड़ दिया है. सोमवार को भारत का मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ था, जहां भारत के लिए दोनों गोल छेत्री ने ही दागे. अब उनके कुल अंतरराष्ट्रीय गोल की संख्या 74 हो गई है. Also Read - Sunil Chhetri ने Virat Kohli से मांगी थी फीस, जवाब मिला- 'आप मौज लो'

भारतीय टीम दोहा में ​फीफा वर्ल्ड कप 2022 और एएफसी एशियाई कप 2023 के संयुक्त क्वॉलीफाइंग टूर्नामेंट में खेल रही थी. वर्ल्ड कप क्वालीफायर में भारत की पिछले 6 वर्षों में पहली जीत के नायक छेत्री सर्वाधिक गोल करने वाले सक्रिय खिलाड़ियों की सूची में अब सिर्फ पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो (103*) से पीछे हैं. Also Read - कोरोना पॉजिटिव हुए भारतीय फुटबाल टीम के कप्तान छेत्री; ट्वीट कर फैंस को दी जानकारी

छेत्री बार्सिलोना के स्टार मेस्सी से दो और यूएई के अली मबखौत से एक गोल आगे हैं. मबखौत 73 गोल के साथ तीसरे स्थान पर हैं. मेस्सी ने पिछले गुरुवार को चिली के खिलाफ वर्ल्ड कप क्वॉलीफायर मैच में अपना 72वां इंटरनेशनल गोल किया था, जबकि मबखौत ने मलेशिया के खिलाफ अपनी गोल संख्या में बढ़ोतरी की थी.

छेत्री ने सोमवार को जासिम बिन हमाद स्टेडियम में 79वें मिनट में पहला गोल दागा और फिर इंजुरी टाइम में दूसरा गोल करके भारत की जीत सुनि​श्चित की. भारतीय कप्तान सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों की सर्वकालिक सूची में शीर्ष 10 में पहुंचने से केवल एक गोल पीछे हैं. वह हंगरी के सैंडो को​कसिस, जापान के कुनिशिगे कमामोतो और कुवैत के बाशर अब्दुल्लाह से एक गोल पीछे हैं. इन तीनों ने समान 75 गोल किए हैं.

𝐎𝐮𝐫 𝐂𝐚𝐩𝐭𝐚𝐢𝐧! 😍

Skipper @chetrisunil11 appreciating the love from the fans after another top draw performance! 💪

🇮🇳 𝟐-𝟎 🇧🇩#BANIND ⚔️ #WCQ 🏆 #BackTheBlue 💙 #IndianFootball ⚽ pic.twitter.com/RbHsnxMXxp

— Indian Football Team (@IndianFootball) June 7, 2021