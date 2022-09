भारत के स्टार फुटबॉलर सुनील छेत्री (Sunil Chhetri) ने कहा है कि अगर वो डूरंड कप (Durand Cup) नहीं जीत पाते, तो बहुत बुरा लगता. उन्होंने ये भी कहा कि इस खिताब पर कब्जा करने के लिए दो दशक का लंबा इंतजार करना पड़ा. छेत्री की टीम बेंगलुरू एफसी ने रविवार को यहां विवेकानंद युवा भारती क्रिरंगन (वीवाईबीके) में फाइनल में मुंबई सिटी एफसी को 2-1 से हराकर अपना पहला डूरंड कप खिताब जीता.Also Read - Sunil Chhetri Video: फोटो खिंचवाने के लिए राज्यपाल ने Sunil Chhetri को किया साइड, वीडियो देख भड़के फैन्स | Watch Video

बेंगलुरू एफसी (बीएफसी) के लिए शिवा शक्ति और ब्राजीलियाई एलन कोस्टा ने गोल किए, जबकि अपुइया ने मुंबई सिटी एफसी (एमसीएफसी) के लिए एकमात्र गोल किया, जो एक बेहतरीन मैच साबित हुआ.

छेत्री ने सोशल मीडिया पर ट्रॉफी जीतने पर अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए तस्वीरें पोस्ट की और ट्वीट किया कि बेंगलुरु एफसी टीम के साथ इसे जीतना विशेष था.

Two decades is a bit of a wait, but if it meant doing it in the blue of Bengaluru, then it was worth every season of trying. Durand Cup Champions – would have been a shame if an Army kid playing football professionally never had the chance to say this.

