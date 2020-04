पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने हाल में भारत और पाकिस्तान के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज आयोजित कराने का प्रस्ताव दिया था. अख्तर ने कोरोनावायरस से छिड़ी जंग जीतने के लिए फंड जुटाने के लिए दर्शकों के बिना दोनों टीमों के बीच ऐसा करने को कहा था, जिस पर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने कहा था कि ये संभव नहीं है. Also Read - केंद्र सरकार की आपत्ति के बाद केरल सरकार ने लॉकडॉउन में दी गई छूट में किया ये बदलाव

अंग्रेजी अखबार मिड-डे में अपने कॉलम में गावस्कर ने लिखा है, ‘पुराने समय की याद करने और मौजूदा स्थिति पर बात करने को लेकर पूर्व खिलाड़ियों के साथ जुड़ने की काफी अपील आ रही है. समझ में नहीं आ रहा कि किसे मानूं और किसे मना करूं.’ Also Read - कोरोना जंग के बीच कुछ लोग Secular-Communal की धारणा को आगे बढ़ा रहे हैं: केंद्रीय मंत्री

उन्होंने कहा, ‘मैंने रमीज राजा के साथ का लुत्फ उठाया लेकिन सबसे ज्यादा मुझे अख्तर के लाहौर में बर्फ वाले मेरे बयान पर उनकी टिप्पणी पसंद आई. तेज गेंदबाज के पास सेंस ऑफ ह्यूमर शानदार है, मुझे पसंद आया.’

पाक के ड्रेसिंग रूम में पहुंचे इरफान पठान के पिता, खड़े हुए जावेद मियांदाद, बचाव में कही ये बात

रमीज राजा ने यूट्यूब चैनल पर जब सुनील गावस्कर से भारत-पाकिस्तान सीरीज पर उनकी राय मांगी तो उन्होंने इस पर असहमति जताई और कहा था, ‘लाहौर में बर्फबारी होना संभव है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज होना असंभव है.’ इसका जवाब भी शोएब अख्तर ने अपने अंदाज में दिया था.

Well Sunny bhai, we did have a snowfall in Lahore last year 🙂

So nothing is impossible. pic.twitter.com/CwbEGBc45N

— Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) April 14, 2020